El futuro es ahora: abre otro centro TUMO para chicos del secundario y suma talleres de Inteligencia Artificial

Ir a TUMO no es obligatorio: es un espacio educativo no formal y gratuito donde cada chico elige su taller y avanza a su propio ritmo guiado por profesores en distintas áreas.
Abre un nuevo centro TUMO en Chacarita y la novedad es doble: ahora las tres sedes tendrán talleres de Inteligencia Artificial Generativa, una gran oportunidad para que los chicos de entre 12 y 18 años no solo usen la IA, sino que descubran cómo funciona y aprendan a sacarle el máximo provecho a una herramienta que cambió la forma de aprender, crear y trabajar.
Con la inauguración oficial de TUMO en Chacarita, en Concepción Arenal 4271, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad del mundo en tener tres sedes del modelo de aprendizaje autónomo de tecnologías creativas nacido en Armenia. Las otras funcionan en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, y en el Parque de Innovación, en Núñez.
Ir a TUMO no es obligatorio: es un espacio educativo no formal y gratuito donde cada chico elige su taller y avanza a su propio ritmo guiado por profesores en distintas áreas: desarrollo de videojuegos, modelado 3D, diseño gráfico, cine, fotografía, programación, música y otras disciplinas vinculadas con la industria de la innovación.
“Estamos muy contentos, es un día muy especial. Somos la única ciudad del mundo que tiene tres sedes TUMO. Por año van a pasar 20 mil chicos, una cantidad inmensa. Hay una gran diferencia entre administrar el presente y construir el futuro. Con TUMO elegimos construirlo”, sostuvo Jorge Macri en la nueva sede de Chacarita, y agregó: “No solo educamos para que les vaya bien; educamos para que puedan innovar, liderar y ser más libres. Esta es una manera de desafiar nuestro sistema educativo y seguir levantando el nivel”.
Al Jefe de Gobierno lo acompañaron su esposa, la periodista María Belén Ludueña; la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el director ejecutivo del programa TUMO porteño, Pedro Moneda.
El centro cuenta con un equipo especializado integrado por 18 workshop leaders, 26 coaches, un center manager y un team leader, quienes acompañan a los chicos durante todo su aprendizaje.
Cada curso se divide en dos instancias: el self learning (aprendizaje autodidacta) y workshops (talleres prácticos). Los cursos tienen dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Los chicos podrán elegir tres áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan, por fuera del horario escolar.
“TUMO es transformación, es mágico. Que cada chico pueda encontrar lo que le apasiona es espectacular. La educación es animarse a innovar hoy para que mañana se abran más puertas y mejores oportunidades. Y esto también es ordenar, porque es darle prioridad a lo que creemos: al esfuerzo personal, a las ideas innovadoras y a las mejores herramientas”, subrayó el Jefe de Gobierno. Y completó: “¡El talento de esta Ciudad no tiene límites!”
Ubicada a metros de la estación de trenes Federico Lacroze, de la línea B de subte y líneas de colectivos, la tercera sede TUMO de la Ciudad tiene capacidad para recibir más de 7.300 estudiantes. Las inscripciones están abiertas en el link https://tumo.ar/inscribete-ahora/.
El área de Inteligencia Artificial Generativa (GEN IA) busca que los chicos pasen de ser simples usuarios de estas herramientas a comprender cómo funcionan: mediante experiencias prácticas, aprenderán a crear contenido, desarrollar aplicaciones sencillas e interactuar con modelos de IA.
"TUMO representa una verdadera revolución en la forma en que pensamos la educación. Estamos consolidando un ecosistema donde los chicos no son receptores pasivos, sino los verdaderos protagonistas de su aprendizaje”, afirmó Mercedes Miguel. Y agregó: “En las sedes TUMO los chicos podrán experimentar de forma totalmente gratuita en disciplinas clave, transformando su curiosidad en proyectos reales que trascienden las paredes del aula tradicional”.
El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO que logró un gran reconocimiento internacional por su enfoque innovador y disruptivo en la formación tecnológica y creativa para adolescentes.
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