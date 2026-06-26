Ciudad: más de 1.100 policías blindaron los centros de trasbordo y las autopistas

“Con estos operativos seguimos trabajando en la prevención del delito. En la Ciudad cuidamos a la gente de bien y la seguridad de los porteños es nuestra máxima prioridad. La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que supervisó el operativo en el centro de trasbordo de Constitución, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

El resto de los efectivos trabajaron en la detección de vehículos con infracciones e impedimentos legales de circulación en las autopistas 25 de Mayo, Dellepiane, Perito Moreno, Frondizi, Cámpora y Avenida Lugones. Se establecieron 9 puntos de prevención en ambos sentidos de circulación, hacia la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, apoyados por agentes de tránsito y equipos con detectores de narcóticos y alcoholemia.

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Jorge Macri agregó: “Si hay menos asesinatos en la Ciudad que en la provincia de Buenos Aires es porque hay decisión política, capacidad, recursos y policías que en otro lado no hay, porque es la misma ley, son las mismas crisis, son los mismos sistemas de jueces, pero acá hay menos delito porque hay decisión política para combatirlo”.

Los policías usaron un dispositivo provisto por la fuerza llamado POC, que les permite consultar antecedentes en tiempo real y facilitar la identificación inmediata de personas. El despliegue contó con apoyo aéreo mediante helicópteros, drones y la participación de la Dirección de Intervención Rápida (DIR). Todos los equipos actuaron de manera articulada bajo la supervisión del Centro de Control Integral (CCI) y el Puesto de Control Central (PCC), optimizando los tiempos de respuesta operativa en toda la red de transporte.

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En paralelo a los operativos de saturación en los grandes centros de trasbordo o la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires, continúan los despliegues relámpago, como la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas de la Ciudad y en el que fueron detenidos 27 delincuentes y se cerraron cinco búnkers de drogas. Procedimientos similares se realizaron en barrios como Constitución, Balvanera y Flores, al igual que en estaciones y vagones de subte en el centro porteño.

En el subte, se reforzó la presencia policial con 302 policías de forma permanente: algunas de las estaciones con mayor presencia policial fija son Callao (Línea B); Diagonal Norte (C); y Callao, Palermo y 9 de Julio (D).