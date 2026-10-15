Según la propuesta oficial, los proyectos contemplan no solo la instalación de locales gastronómicos, sino también mejoras en los servicios disponibles para quienes visitan estos lugares. Entre las prestaciones previstas se encuentran baños públicos, espacios para bicicletas, conexión Wi-Fi e iluminación.

El objetivo es ampliar la infraestructura y los servicios de los espacios públicos a través de inversiones privadas, sin generar costos para el Gobierno porteño ni para los vecinos, según lo informado por la administración de la Ciudad.

La propuesta de CupHouse apunta al segmento del café de especialidad. El sistema de trabajo contempla el uso de granos de origen trazable, la evaluación de perfiles sensoriales, recetas estandarizadas y capacitación continua para el personal.

Además, la empresa utiliza tecnología para mejorar la precisión en la preparación de las bebidas y reducir los tiempos de atención.