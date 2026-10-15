CupHouse abrirá su primera sucursal en la Reserva Ecológica y prevé inaugurar otra en el Jardín Botánico Carlos Thays, en Palermo.
El Gobierno porteño adjudicó permisos para instalar otros 16 cafés en parques y plazas, como parte de un plan para ampliar los servicios en espacios verdes.
El Gobierno porteño impulsa la incorporación de servicios en áreas públicas. CupHouse abrirá dos locales, uno en la Reserva Ecológica y otro en el Jardín Botánico.
La Ciudad de Buenos Aires sumará nuevos cafés en espacios verdes públicos y este sábado abrirá una sucursal de la cadena CupHouse en la Reserva Ecológica Costanera Sur, mientras que en las próximas semanas está prevista la inauguración de otro local en el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en Palermo.
La apertura del primer establecimiento contó con la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su esposa, la periodista María Belén Ludueña; y el fundador de CupHouse y director de DK Group, Diego Kolankowsky, entre otros invitados.
El local de la Reserva Ecológica está ubicado en la avenida Dr. Tristán Achával Rodríguez 1401, en Puerto Madero. Funcionará de martes a domingos y feriados, de 8 a 18. A partir del 1° de noviembre, el horario se extenderá hasta las 19.
La apertura se enmarca en una iniciativa del Gobierno porteño para incorporar servicios en parques y plazas mediante la participación de empresas privadas. La semana pasada, la Ciudad adjudicó, a través de un concurso público, permisos de uso para la construcción, instalación y funcionamiento de otros 16 cafés en distintos espacios verdes.
Según la propuesta oficial, los proyectos contemplan no solo la instalación de locales gastronómicos, sino también mejoras en los servicios disponibles para quienes visitan estos lugares. Entre las prestaciones previstas se encuentran baños públicos, espacios para bicicletas, conexión Wi-Fi e iluminación.
El objetivo es ampliar la infraestructura y los servicios de los espacios públicos a través de inversiones privadas, sin generar costos para el Gobierno porteño ni para los vecinos, según lo informado por la administración de la Ciudad.
La propuesta de CupHouse apunta al segmento del café de especialidad. El sistema de trabajo contempla el uso de granos de origen trazable, la evaluación de perfiles sensoriales, recetas estandarizadas y capacitación continua para el personal.
Además, la empresa utiliza tecnología para mejorar la precisión en la preparación de las bebidas y reducir los tiempos de atención.
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