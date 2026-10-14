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Ciudad: cómo adherirse al nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes

Los contribuyentes porteños que tengan deudas de estos impuestos podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo plan de facilidades hasta fin de año para deudas de ABL y Patentes, que incluye la condonación de intereses y financiación sin interés.

Los contribuyentes porteños que tengan deudas de estos impuestos podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación. El pago será mediante débito automático.

La medida, que se implementará a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), estará disponible desde este jueves 15 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

El plan de facilidades alcanza a deudas vencidas antes del 1 de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa y por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.

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Al destacar la nueva medida implementada, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día” y agregó que “siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”.

Cómo adherirse

El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:

  • Ingresar al Portal del Contribuyente y elegir “Planes de Facilidades”.
  • Seleccionar el impuesto.
  • Revisar la deuda, elegir la modalidad de pago y validar los datos.
  • Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos.
  • Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.

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