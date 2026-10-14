Ciudad: cómo adherirse al nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes

Al destacar la nueva medida implementada, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día” y agregó que “siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”.

Cómo adherirse

El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:

Ingresar al Portal del Contribuyente y elegir “Planes de Facilidades”.

Seleccionar el impuesto.

Revisar la deuda, elegir la modalidad de pago y validar los datos.

Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos.

Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.