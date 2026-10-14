Ciudad: cómo adherirse al nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y Patentes

Los contribuyentes porteños que tengan deudas de estos impuestos podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo plan de facilidades hasta fin de año para deudas de ABL y Patentes, que incluye la condonación de intereses y financiación sin interés.
Los contribuyentes porteños que tengan deudas de estos impuestos podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50% de condonación y sin interés de financiación. El pago será mediante débito automático.
La medida, que se implementará a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), estará disponible desde este jueves 15 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.
El plan de facilidades alcanza a deudas vencidas antes del 1 de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa y por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.
Al destacar la nueva medida implementada, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día” y agregó que “siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”.
El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:
Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.
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