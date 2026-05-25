Milei publicó un video por el 25 de Mayo con un guiño a Manuel Belgrano

El presidente compartió una animación (otra vez como un Lego), en redes sociales, donde Belgrano aparece observando el futuro de la Argentina y termina saludando desde el balcón de Casa Rosada junto a Javier y Karina Milei.

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo, realizado como lo hace habitualmente, con muñecos Lego, en el que recrea una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conecta con él y su hermana. Nada muy serio, más bien infantil. Que siempre se muestre como un "lego" (falto de instrucción, ciencia o conocimientos; sinónimo de ignorante o iletrado) también es muy significativo.