Milei publicó un video por el 25 de Mayo con un guiño a Manuel Belgrano

El presidente compartió una animación (otra vez como un Lego), en redes sociales, donde Belgrano aparece observando el futuro de la Argentina y termina saludando desde el balcón de Casa Rosada junto a Javier y Karina Milei.
El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo, realizado como lo hace habitualmente, con muñecos Lego, en el que recrea una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conecta con él y su hermana. Nada muy serio, más bien infantil. Que siempre se muestre como un "lego" (falto de instrucción, ciencia o conocimientos; sinónimo de ignorante o iletrado) también es muy significativo.
La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con la estética del muñequito Lego escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.
En la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que busca vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.
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