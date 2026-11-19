Los argumentos de la Corte Suprema

En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que intervino para "encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite" respecto de la determinación del juzgado competente. También consideró que se había vulnerado la garantía del juez natural por una "prístina y grosera violación a las reglas de competencia".

La Corte cuestionó que la investigación hubiera sido enviada a Campana por la ubicación de la mansión y señaló que existen elementos objetivos para vincular los hechos con la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, tiene su sede en territorio porteño y que la escritura de compra también se firmó allí. Además, recordó que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos.

Los jueces también remarcaron que la investigación no debe limitarse a la adquisición de la propiedad, sino que comprende una presunta estructura societaria y financiera destinada a canalizar, administrar y legitimar activos de origen ilícito. Según el fallo, se trata de una pesquisa compleja que involucra a distintas personas físicas y jurídicas.

En ese sentido, la Corte aclaró que la mansión fue el punto de partida de la denuncia y de la apertura del expediente, pero que "de ningún modo abarca el objeto de investigación". De esa manera, cuestionó que la competencia se hubiera definido exclusivamente a partir del lugar donde se encuentra el inmueble.

Por último, el máximo tribunal criticó la resolución de Casación que había rechazado el planteo del fiscal Villar. Señaló que esa instancia concentró su análisis en la competencia por la materia, pero omitió tratar los argumentos de la fiscalía sobre la competencia territorial y la intervención de la justicia federal porteña.

El traslado representa un revés para la AFA, que buscaba que las distintas causas que involucran a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, tramitaran en los tribunales de Campana. Con la resolución de la Corte, la investigación por la mansión de Pilar volverá a Comodoro Py y quedará bajo la órbita del juez Rafecas.