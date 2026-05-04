Pese a las críticas, el Gobierno autorizó la venta de vapeadores

La cartera sanitaria indicò que “la medida busca desalentar el comercio ilícito y establecer estándares de calidad y seguridad". Sin embargo, especialistas aseguran que contienen nicotina y que producen adicción y enfermedades pulmonares.
Por medio de la Resolución 549, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación eliminó las prohibiciones en materia de comercialización, importación y publicidad de vapeadores vigentes hasta hoy en Argentina y legalizó la comercialización de bolsitas de nicotina.
La cartera sanitaria indicò que “la medida busca desalentar el comercio ilícito y establecer estándares de calidad y seguridad para productos cuyo consumo continúa creciendo, especialmente entre adolescentes”.
La nueva normativa deroga la Resolución 565, de marzo de 2023, que prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de los productos de tabaco calentado y dispositivos electrónicos similares.
La resolución aprobada por Salud tiene como antecedente un proyecto de ley presentado -en noviembre de 2025- en la Cámara de Diputados, por Ricardo López Murphy, para regular la publicidad, la comercialización y el consumo de sistemas de vapeo.
Con su iniciativa, el economista se hizo eco de los pedidos de un sector de la industria del tabaco que intentó, a través de la Ley Bases, gravar el consumo de estos sistemas con un impuesto del 20 por ciento, una cifra inferior a la que se aplica para cigarrillos comunes.
En la actualidad, las tabacaleras tributan el 73 por ciento del valor de un atado. Ese porcentaje rige desde junio de 2024, cuando el Senado ratificó la media sanción de la Cámara Baja, pero no incluyó la habilitación del beneficio para los vaporizadores.
El Gobierno justificó el cambio en la normativa vigente en materia de vapeadores, señalando que el 35,5% de los estudiantes de secundaria ya consume estos dispositivos y que se busca mejorar el control sobre esos aparatos y sus cargas.
Desde organizaciones vinculadas a la salud se ha manifestado una firme oposiciòn al uso de vapeadores porque, según señalan, contienen nicotina -que es adictiva-. pueden producir enfermedades pulmonares, problemas cardíacos y cáncer, y no son inocuos, como muchos creen.
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