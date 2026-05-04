Pese a las críticas, el Gobierno autorizó la venta de vapeadores

Con su iniciativa, el economista se hizo eco de los pedidos de un sector de la industria del tabaco que intentó, a través de la Ley Bases, gravar el consumo de estos sistemas con un impuesto del 20 por ciento, una cifra inferior a la que se aplica para cigarrillos comunes.

En la actualidad, las tabacaleras tributan el 73 por ciento del valor de un atado. Ese porcentaje rige desde junio de 2024, cuando el Senado ratificó la media sanción de la Cámara Baja, pero no incluyó la habilitación del beneficio para los vaporizadores.

Uno de cada tres estudiantes secundarios usa vapeadores

El Gobierno justificó el cambio en la normativa vigente en materia de vapeadores, señalando que el 35,5% de los estudiantes de secundaria ya consume estos dispositivos y que se busca mejorar el control sobre esos aparatos y sus cargas.

Voces en contra

Desde organizaciones vinculadas a la salud se ha manifestado una firme oposiciòn al uso de vapeadores porque, según señalan, contienen nicotina -que es adictiva-. pueden producir enfermedades pulmonares, problemas cardíacos y cáncer, y no son inocuos, como muchos creen.