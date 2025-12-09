Javier Milei llegó a Oslo vestido con mameluco de YPF

En este contexto, sorprendió el atuendo del Presidente, dado que, en lugar de vestir de manera formal, se mostró con el mameluco de YPF.

Con ese mismo atuendo, Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al economista Robert C. Merton, quien fue distimguido con el Premio Nobel en 1997.

Milei con el Nobel de Economía Robert Merton Quinta de Olivos - El presidente Milei -con el mameluco de YPF- recibe al Nobel de Economía Robert Merton (08-12-2025)

Corina Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos: estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa.

La agenda de Milei en Oslo

Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado. Este miércoles a partir de las 9 se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, después de la cual el presidente argentino aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13:10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esta agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

La líder de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro.

La entrega del Premio Nobel, ceremonia que se realiza desde el año 1990, se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.