Las jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni no recordaron detalles

Meses después, el inmueble fue adquirido por Adorni por 230.000 dólares, tras realizarse remodelaciones. Sin embargo, los investigadores analizan si la secuencia tuvo desde el inicio un destinatario final previsto.

La operación quedó registrada con un esquema poco habitual: Adorni abonó 30.000 dólares al momento de la compra, mientras que el resto fue cubierto mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras.

1776275345542 Las vendedoras aseguraron que no manejaron directamente la transacción y apuntaron a un intermediario.

En paralelo, la causa también incluye un préstamo adicional de 100.000 dólares proveniente de terceros, lo que forma parte del análisis sobre el origen de los fondos y los gastos del funcionario.

El fiscal solicitó levantar el secreto bancario y fiscal para reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados y las erogaciones.