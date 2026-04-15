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Las jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni no recordaron detalles

Las mujeres, de 64 y 72 años. declararon que financiaron más del 80% de la compra del departamento del Jefe de Gabinete, señalaron a un intermediario clave .

Dos jubiladas que vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon ante la Justicia que financiaron la mayor parte de la operación, al aceptar postergar el cobro de unos 200.000 dólares, lo que representó más del 80% del valor total del inmueble.

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que el año pasado le vendieron a Adorni un departamento en la calle Miró, en Caballito, se presentaron a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Ambas aseguraron no recordar detalles específicos de la transacción y atribuyeron la gestión completa a Diego Martín Feijoo, hijo de una de ellas.

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El departamento fue vendido con un esquema de pago diferido que ahora analiza la fiscalía.

El departamento fue vendido con un esquema de pago diferido que ahora analiza la fiscalía.

De acuerdo con sus testimonios, Feijoo, vinculado al rubro de la construcción, fue quien llevó adelante la operatoria. “Confiábamos en él”, señalaron, y explicaron que ya las había asesorado en otras inversiones inmobiliarias.

Las mujeres relataron que originalmente compraron el departamento por 200.000 dólares con la intención de revenderlo y obtener una ganancia, en una operación que definieron como “pasamanos”.

Meses después, el inmueble fue adquirido por Adorni por 230.000 dólares, tras realizarse remodelaciones. Sin embargo, los investigadores analizan si la secuencia tuvo desde el inicio un destinatario final previsto.

La operación quedó registrada con un esquema poco habitual: Adorni abonó 30.000 dólares al momento de la compra, mientras que el resto fue cubierto mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras.

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Las vendedoras aseguraron que no manejaron directamente la transacción y apuntaron a un intermediario.

Las vendedoras aseguraron que no manejaron directamente la transacción y apuntaron a un intermediario.

En paralelo, la causa también incluye un préstamo adicional de 100.000 dólares proveniente de terceros, lo que forma parte del análisis sobre el origen de los fondos y los gastos del funcionario.

ADEMÁS: Causa Adorni: la escribana Nechevenko queda al borde de la imputación

El fiscal solicitó levantar el secreto bancario y fiscal para reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados y las erogaciones.

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