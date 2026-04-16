Investigan posibles transferencias de Grandío a Adorni antes de que asuma en el Gobierno

En el expediente también se incorporaron respuestas de organismos públicos sobre los contratos de Imhouse con Radio y Televisión Argentina, junto con informes de la Oficina Nacional de Contrataciones, ANAC, IGJ, ARCA y la Dirección Nacional de Migraciones, estos últimos vinculados a los viajes al exterior de Adorni.

Además, el juzgado solicitó y ya recibió registros de comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de Imhouse, en el marco de los siete contratos firmados con la TV Pública, con el objetivo de reconstruir el vínculo operativo entre las partes.

adornii La fiscalía busca determinar si el préstamo fue real o una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido.

Uno de los elementos centrales es la declaración de Vanesa Tossi, gerenta comercial de la empresa que vendió los vuelos privados, quien aseguró bajo juramento que Grandio pagó el viaje y que había manifestado su intención de “invitar a una familia a Punta del Este”. Según su testimonio, luego supo que se trataba del entorno de Adorni.

La testigo también indicó que el empresario intentó inicialmente evitar la facturación del vuelo y que finalmente se acordó emitir comprobantes solo por los tramos de ida, a nombre de la productora Imhouse. Aportó además mensajes en los que Grandio solicitaba esa modalidad.

En paralelo, Tossi señaló que el empresario buscó reducir costos ofreciendo asientos vacíos, ya que se trataba de una invitación. Estas afirmaciones contrastan con lo expresado públicamente por Adorni, quien había asegurado haber pagado los pasajes de su familia.

La causa continúa con nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía para determinar si existieron otros viajes compartidos entre Adorni y Grandio. En paralelo, el funcionario también es investigado en otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito, en el que se analizan operaciones inmobiliarias y viajes al exterior, incluido uno a Aruba a fines de 2024.