Política |

Investigan posibles transferencias de Grandío a Adorni antes de que asuma en el Gobierno

Los movimientos bancarios se habrían realizado entre fines del 2022 y diciembre del 2023

La Justicia federal incorporó nuevas pruebas en la investigación que analiza si el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio financió un viaje en avión privado a Punta del Este para el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, suma ahora registros de transferencias bancarias previas entre ambos.

Entre la documentación incorporada figuran diez transferencias realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 desde la productora de Grandio hacia Adorni, antes de su ingreso a la función pública. Los montos incluyen operaciones de 50.000 pesos, 60.000, cuatro por 121.000 pesos, entre otras , según consta en el expediente.

La investigación, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, analiza estos movimientos como un indicio de la relación previa entre ambos, que luego derivó en contratos de la productora Imhouse con la TV Pública. En ese contexto, también se investiga si el viaje a Uruguay pudo constituir una dádiva.

Adorni y su mujer, cuando abordaban el vuelo privado a Punta del Este.
Adorni y su mujer, cuando abordaban el vuelo privado a Punta del Este.
Adorni y su mujer, cuando abordaban el vuelo privado a Punta del Este.

El vuelo que inició el calvario de Manuel Adorni

El caso se originó a partir del traslado en avión privado durante el último feriado de Carnaval, que según testigos habría sido pagado por Grandio. La hipótesis bajo análisis es si el empresario invitó al funcionario y su familia, lo que podría configurar un beneficio indebido.

En el expediente también se incorporaron respuestas de organismos públicos sobre los contratos de Imhouse con Radio y Televisión Argentina, junto con informes de la Oficina Nacional de Contrataciones, ANAC, IGJ, ARCA y la Dirección Nacional de Migraciones, estos últimos vinculados a los viajes al exterior de Adorni.

Además, el juzgado solicitó y ya recibió registros de comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de Imhouse, en el marco de los siete contratos firmados con la TV Pública, con el objetivo de reconstruir el vínculo operativo entre las partes.

adornii
La fiscalía busca determinar si el préstamo fue real o una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido.

La fiscalía busca determinar si el préstamo fue real o una maniobra para blanquear fondos de origen desconocido.

Uno de los elementos centrales es la declaración de Vanesa Tossi, gerenta comercial de la empresa que vendió los vuelos privados, quien aseguró bajo juramento que Grandio pagó el viaje y que había manifestado su intención de “invitar a una familia a Punta del Este”. Según su testimonio, luego supo que se trataba del entorno de Adorni.

La testigo también indicó que el empresario intentó inicialmente evitar la facturación del vuelo y que finalmente se acordó emitir comprobantes solo por los tramos de ida, a nombre de la productora Imhouse. Aportó además mensajes en los que Grandio solicitaba esa modalidad.

ADEMÁS: Milei compartió un video con burlas a Cristina Kirchner, Larreta y otros dirigentes

En paralelo, Tossi señaló que el empresario buscó reducir costos ofreciendo asientos vacíos, ya que se trataba de una invitación. Estas afirmaciones contrastan con lo expresado públicamente por Adorni, quien había asegurado haber pagado los pasajes de su familia.

La causa continúa con nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía para determinar si existieron otros viajes compartidos entre Adorni y Grandio. En paralelo, el funcionario también es investigado en otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito, en el que se analizan operaciones inmobiliarias y viajes al exterior, incluido uno a Aruba a fines de 2024.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados