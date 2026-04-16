Investigan posibles transferencias de Grandío a Adorni antes de que asuma en el Gobierno

Los movimientos bancarios se habrían realizado entre fines del 2022 y diciembre del 2023
La Justicia federal incorporó nuevas pruebas en la investigación que analiza si el contratista de la TV Pública Marcelo Grandio financió un viaje en avión privado a Punta del Este para el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, suma ahora registros de transferencias bancarias previas entre ambos.
Entre la documentación incorporada figuran diez transferencias realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 desde la productora de Grandio hacia Adorni, antes de su ingreso a la función pública. Los montos incluyen operaciones de 50.000 pesos, 60.000, cuatro por 121.000 pesos, entre otras , según consta en el expediente.
La investigación, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, analiza estos movimientos como un indicio de la relación previa entre ambos, que luego derivó en contratos de la productora Imhouse con la TV Pública. En ese contexto, también se investiga si el viaje a Uruguay pudo constituir una dádiva.
El caso se originó a partir del traslado en avión privado durante el último feriado de Carnaval, que según testigos habría sido pagado por Grandio. La hipótesis bajo análisis es si el empresario invitó al funcionario y su familia, lo que podría configurar un beneficio indebido.
En el expediente también se incorporaron respuestas de organismos públicos sobre los contratos de Imhouse con Radio y Televisión Argentina, junto con informes de la Oficina Nacional de Contrataciones, ANAC, IGJ, ARCA y la Dirección Nacional de Migraciones, estos últimos vinculados a los viajes al exterior de Adorni.
Además, el juzgado solicitó y ya recibió registros de comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de Imhouse, en el marco de los siete contratos firmados con la TV Pública, con el objetivo de reconstruir el vínculo operativo entre las partes.
Uno de los elementos centrales es la declaración de Vanesa Tossi, gerenta comercial de la empresa que vendió los vuelos privados, quien aseguró bajo juramento que Grandio pagó el viaje y que había manifestado su intención de “invitar a una familia a Punta del Este”. Según su testimonio, luego supo que se trataba del entorno de Adorni.
La testigo también indicó que el empresario intentó inicialmente evitar la facturación del vuelo y que finalmente se acordó emitir comprobantes solo por los tramos de ida, a nombre de la productora Imhouse. Aportó además mensajes en los que Grandio solicitaba esa modalidad.
En paralelo, Tossi señaló que el empresario buscó reducir costos ofreciendo asientos vacíos, ya que se trataba de una invitación. Estas afirmaciones contrastan con lo expresado públicamente por Adorni, quien había asegurado haber pagado los pasajes de su familia.
La causa continúa con nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía para determinar si existieron otros viajes compartidos entre Adorni y Grandio. En paralelo, el funcionario también es investigado en otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito, en el que se analizan operaciones inmobiliarias y viajes al exterior, incluido uno a Aruba a fines de 2024.
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