Por contratiempos de agenda, Javier Milei debió posponer la bilateral con Antonio Kast

Si bien la actividad figuraba en la agenda del mandatario chileno, no recibió a su par libertario quien estuvo presente en Santiago durante su asunción.
El presidente Javier Milei debió posponer la reunión bilateral con su par de Chile, José Antonio Kast, quien asumió formalmente al cargo este miércoles, por cuestiones de agenda.
La actividad figuraba en el cronograma de actividades del mandatario chileno, programada para las 9.10, pero debió ser postergada por “demoras en los vuelos”.
Minutos antes de las 12.00 con Kast en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, en la previa a la ceremonia, Milei llegó escoltado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller, Pablo Quirno, y saludó al referente de la derecha en Chile.
Los medios locales remarcaron la violación del protocolo en la acción, dado que los Jefes de Estado invitados estilan esperar en el lugar al mandatario entrante, sin embargo, luego de fundirse en un abrazo, Kast le presentó a Milei a parte de su Gabinete.
Milei saludó a José Antonio Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en su llegada a la ceremonia de traspaso en el Congreso Nacional y también se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño. Jair Bolsonaro, y su mujer.
Durante el mandato del presidente saliente Gabriel Boric, referente del Frente Amplio, el vínculo con Milei estuvo atravesado por varios cruces políticos. Con el cambio de gobierno en Chile, ambos mandatarios buscarán reencauzar la relación con una agenda alineada en el libre comercio y en políticas de seguridad cercanas a Estados Unidos.
La relación entre los dos dirigentes ya tuvo un primer gesto cuando, tras ganar las elecciones, Kast visitó la Casa Rosada para reunirse con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en un encuentro que marcó el inicio de una cooperación que ahora intentará profundizarse.
Una docena de presidentes participron de la ceremonia, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Vahagn Khachaturyan (Armenia) y Tamás Sulyok (Hungría).
