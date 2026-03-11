Por contratiempos de agenda, Javier Milei debió posponer la bilateral con Antonio Kast

Embed

Milei saludó a José Antonio Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en su llegada a la ceremonia de traspaso en el Congreso Nacional y también se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño. Jair Bolsonaro, y su mujer.

Durante el mandato del presidente saliente Gabriel Boric, referente del Frente Amplio, el vínculo con Milei estuvo atravesado por varios cruces políticos. Con el cambio de gobierno en Chile, ambos mandatarios buscarán reencauzar la relación con una agenda alineada en el libre comercio y en políticas de seguridad cercanas a Estados Unidos.

La relación entre los dos dirigentes ya tuvo un primer gesto cuando, tras ganar las elecciones, Kast visitó la Casa Rosada para reunirse con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en un encuentro que marcó el inicio de una cooperación que ahora intentará profundizarse.

Una docena de presidentes participron de la ceremonia, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Vahagn Khachaturyan (Armenia) y Tamás Sulyok (Hungría).