Marcela Pagano impulsa un recibimiento para la Selección en la Plaza de los Dos Congresos

"Más allá del resultado, este equipo ya es un ejemplo de humildad, liderazgo y trabajo en equipo. Merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias", expresó la diputada en un mensaje difundido junto con la carta enviada a Villarruel.

En esa publicación también destacó la victoria conseguida por la Argentina frente a Inglaterra en las semifinales y señaló que ese triunfo "inevitablemente evocó aquella jornada inolvidable de 1986". Además, cerró el mensaje con la consigna "Las Malvinas son argentinas".

Un reconocimiento institucional

En la nota formal, Pagano sostiene que el plantel argentino, el cuerpo técnico y los dirigentes de la AFA "merecen el reconocimiento por los resultados alcanzados en la Copa Mundial de la FIFA 2026", y plantea que la Plaza de los Dos Congresos constituye un escenario adecuado para que los hinchas puedan celebrar junto a los protagonistas.

La legisladora argumentó que la campaña de la Selección, que llegó a la final con siete victorias consecutivas, trasciende el plano estrictamente deportivo y representa "un verdadero hecho de unidad nacional".

"Una vez más, el fútbol ofrece a los argentinos un motivo de encuentro, alegría y orgullo compartido que merece ser honrado desde las instituciones de la República", afirma el texto.

La referencia a Malvinas

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el valor simbólico que Pagano le atribuye al triunfo sobre Inglaterra.

En ese sentido, sostuvo que el encuentro remite no solo a páginas históricas del fútbol argentino, sino también al recuerdo de los caídos y veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Por ello, consideró que un eventual acto en el Congreso serviría también para "reafirmar la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", en línea con lo establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El antecedente de 2022

En su presentación, Pagano recordó además las multitudinarias celebraciones de diciembre de 2022, cuando millones de personas salieron a las calles para recibir al seleccionado campeón del mundo y la caravana organizada no pudo completar el recorrido previsto debido a la masiva convocatoria.

Según argumentó, esa experiencia demuestra la conveniencia de prever "un punto de encuentro institucional" que permita organizar un homenaje multitudinario en condiciones de seguridad y con una logística adecuada.

Por ese motivo, puso a disposición de la Presidencia del Senado su colaboración para coordinar con las autoridades de la Cámara alta, la AFA y los organismos competentes todos los aspectos organizativos y protocolares de un eventual recibimiento, en caso de que la propuesta avance y el Congreso Nacional se convierta en el escenario elegido para homenajear a la Selección a su regreso al país.