Los salarios registrados subieron 1,9% en septiembre e igualaron a la inflación

“Los trabajadores registrados sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal”, explicó Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

El índice general quedó por debajo de la inflación

El panorama fue más desfavorable al considerar el conjunto de los trabajadores, incluidos aquellos que se desempeñan en la informalidad. El índice general de salarios registró un incremento del 1,3% en septiembre, seis décimas por debajo de la inflación mensual.

Con este resultado, el indicador interrumpió una tendencia de cinco meses de mejoras y volvió a mostrar una pérdida de capacidad de compra. En términos interanuales, los salarios generales aumentaron 34,3%, apenas por encima del 33,4% de inflación, mientras que acumularon una suba del 26,7% desde diciembre.

Según Amerio, el retroceso estuvo relacionado principalmente con el comportamiento de los ingresos informales. “La caída la provocó el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el índice general”, señaló.

Diferencias entre trabajadores públicos y privados

El informe del Indec también reflejó diferencias entre los distintos sectores laborales. Los salarios del sector privado registrado lograron acompañar la inflación de septiembre, mientras que los empleados públicos recibieron incrementos del 1,8%, una décima por debajo del IPC.

La situación más desfavorable correspondió a los trabajadores privados no registrados, cuyos ingresos retrocedieron un 0,8% durante el mes, lo que implicó una pérdida de 2,7 puntos porcentuales frente a la inflación.

Trabajadores estatales

Dentro del empleo estatal también hubo diferencias. Los salarios de la administración pública nacional aumentaron 3,5% en septiembre y acumularon una mejora interanual del 29%. En las administraciones provinciales, en cambio, las remuneraciones avanzaron 1,3% mensual y 30,2% respecto del mismo mes del año pasado.

En el acumulado de 2026, los incrementos fueron del 24,6% para los empleados públicos nacionales y del 24,8% para los provinciales.

La explicación de Caputo

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los datos oficiales y aseguró que las jubilaciones aumentaron 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró una mejora del 109,4% durante el mismo período.

LOS SALARIOS DEL SECTOR PRIVADO REGISTRADO CRECIERON 1,9% EN SEPTIEMBRE El Indice de Salarios (IS) del Sector Privado Registrado creció 1,9% en septiembre, en tanto el IS del Sector Público registró un aumento de 1,8%. El Índice de Salarios del Sector Privado No Registrado registró una baja de 0,8% en abril. En términos reales, los salarios del sector privado registrado acumulan un crecimiento de 2,6% desde marzo de este año y se ubican en el mayor nivel desde enero Desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales y los del sector privado no registrado, con dato a abril de 2026, registraron un incremento real de 53,1% Las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó 109,4% en el mismo período — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 13, 2026

De cara a los próximos meses, la aceleración de la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, plantea un nuevo desafío para los ingresos. Los especialistas advierten que, si las actualizaciones salariales no acompañan el ritmo de los precios, el poder adquisitivo podría volver a deteriorarse.