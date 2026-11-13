Los salarios registrados subieron 1,9% en septiembre e igualaron a la inflación

Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 1,9% en septiembre, en línea con la inflación del mes, pero acumularon una suba interanual del 31,2%, por debajo del 33,4% que avanzaron los precios.
Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron un 1,9% en septiembre y lograron empatar con la inflación de ese mes, aunque continuaron perdiendo poder adquisitivo en la comparación interanual.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos formales acumularon una suba del 31,2% en los últimos doce meses, frente al 33,4% que avanzó el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El informe oficial mostró, además, una desaceleración de los incrementos salariales respecto de agosto, cuando habían alcanzado el 2,8%. De esta manera, la variación mensual se redujo 0,9 puntos porcentuales y quedó en línea con el aumento del costo de vida.
En los primeros nueve meses del año, los salarios registrados acumularon una mejora del 23,8%, apenas por encima de la inflación del 23,6% correspondiente al período enero-septiembre. Sin embargo, esa leve ventaja no alcanzó para revertir el deterioro registrado en la comparación anual.
“Los trabajadores registrados sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal”, explicó Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.
El panorama fue más desfavorable al considerar el conjunto de los trabajadores, incluidos aquellos que se desempeñan en la informalidad. El índice general de salarios registró un incremento del 1,3% en septiembre, seis décimas por debajo de la inflación mensual.
Con este resultado, el indicador interrumpió una tendencia de cinco meses de mejoras y volvió a mostrar una pérdida de capacidad de compra. En términos interanuales, los salarios generales aumentaron 34,3%, apenas por encima del 33,4% de inflación, mientras que acumularon una suba del 26,7% desde diciembre.
Según Amerio, el retroceso estuvo relacionado principalmente con el comportamiento de los ingresos informales. “La caída la provocó el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el índice general”, señaló.
El informe del Indec también reflejó diferencias entre los distintos sectores laborales. Los salarios del sector privado registrado lograron acompañar la inflación de septiembre, mientras que los empleados públicos recibieron incrementos del 1,8%, una décima por debajo del IPC.
La situación más desfavorable correspondió a los trabajadores privados no registrados, cuyos ingresos retrocedieron un 0,8% durante el mes, lo que implicó una pérdida de 2,7 puntos porcentuales frente a la inflación.
Dentro del empleo estatal también hubo diferencias. Los salarios de la administración pública nacional aumentaron 3,5% en septiembre y acumularon una mejora interanual del 29%. En las administraciones provinciales, en cambio, las remuneraciones avanzaron 1,3% mensual y 30,2% respecto del mismo mes del año pasado.
En el acumulado de 2026, los incrementos fueron del 24,6% para los empleados públicos nacionales y del 24,8% para los provinciales.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los datos oficiales y aseguró que las jubilaciones aumentaron 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró una mejora del 109,4% durante el mismo período.
De cara a los próximos meses, la aceleración de la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, plantea un nuevo desafío para los ingresos. Los especialistas advierten que, si las actualizaciones salariales no acompañan el ritmo de los precios, el poder adquisitivo podría volver a deteriorarse.
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