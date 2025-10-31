La Justicia intimó a Sandra Pettovello a explicar por qué no convocó al Consejo del Salario

La medida fue dictada tras una acción presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, que exigieron la inmediata convocatoria del organismo tripartito. Las centrales advirtieron que el Consejo lleva más de seis meses sin reunirse, pese a que la ley obliga a hacerlo cada dos meses, y denunciaron que el Gobierno vulnera el derecho al diálogo social y los convenios internacionales de la OIT.

“El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, sostuvo Yasky, en alusión a la resolución ministerial que fijó el último aumento por laudo del propio Poder Ejecutivo. Los sindicatos sostienen que el monto actual “no garantiza un nivel de vida digno”, como establece la Constitución Nacional.

Con esta resolución, la Justicia coloca bajo la lupa la inacción del Ministerio de Capital Humano y exige al Gobierno rendir cuentas sobre una cuestión central: el derecho a un salario mínimo que asegure condiciones de vida dignas para millones de trabajadores.