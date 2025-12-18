La Justicia confirmó la adopción del hijo de Lizy Tagliani

La Justicia argentina resolvió de manera favorable el proceso de adopción iniciado por Lizy Tagliani y su pareja Sebastián Nebot en el 2024.
La actriz y comediante Lizy Tagliani atraviesa un momento central en su vida personal luego de que la Justicia confirmara la adopción plena del niño que estaba bajo su cuidado. La resolución puso fin a un proceso iniciado a principios del 2024, que incluyó distintas instancias de evaluación y seguimiento por parte de los organismos judiciales correspondientes.
El trámite fue llevado adelante junto a su pareja, Sebastián Nebot, y avanzó según los pasos establecidos por la ley. En el mes de agosto de 2024, la pareja comenzó la etapa de vinculación con el niño, una fase obligatoria donde se analiza la convivencia, el entorno familiar y el bienestar general antes de dictar una sentencia definitiva.
La confirmación de la adopción se conoció públicamente el 18 de diciembre, cuando el periodista Ángel de Brito informó en su cuenta de X que el fallo ya estaba firmado. Según detalló, la sentencia establece que el niño llevará el apellido Nebot, tal como lo indica la resolución judicial.
Durante el desarrollo del trámite, el expediente fue observado con mayor atención luego de una denuncia mediática realizada por Viviana Canosa en un programa de televisión pública. Ante esa situación, Tagliani manifestó su preocupación por el impacto que esas declaraciones pudieran tener en un proceso sensible como una adopción.
En ese contexto, la conductora expresó que recurriría a la Justicia para aclarar los hechos y resguardar su nombre. Finalmente, los organismos judiciales evaluaron el caso y resolvieron continuar con el proceso, que concluyó con un fallo favorable para la familia.
La sentencia marca el cierre definitivo del trámite y el inicio de una nueva etapa familiar con respaldo legal pleno.
comentar