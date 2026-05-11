La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a De Vido por sus problemas de salud

Mientras que tuvieron en cuenta que recientemente sufrió un episodio cardíaco y que fue calificado por los médicos como un paciente de alto riesgo cardiovascular.

Los camaristas entendieron entonces que los medios con los que cuenta la cárcel donde está detenido, no resultaban suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles para atender la situación del exfuncionario.

En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de De Vido por la tragedia que ocurrió en la estación ferroviaria de Once el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas. Se dispuso entonces el traslado de De Vido a la cárcel.