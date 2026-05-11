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La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a De Vido por sus problemas de salud

La Cámara Federal de Casación le concedió el benefició al exfuncionario del kichnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías que requieren cuidados especiales.

La Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, ex-ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, a raiz de qué el exfuncionario de 76 años, presenta múltiples patologías de salud que son crónicas y requieren un tratamiento especial.

La sala III de la Casación dictó el fallo que le dio la prisión domiciliaria con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

Con una jugada de De Vido que el tribunal tardó en rechazar, en todo el día sólo hubo media hora de audiencia.
Con una jugada de De Vido que el tribunal tardó en rechazar, en todo el día sólo hubo media hora de audiencia.
Con una jugada de De Vido que el tribunal tardó en rechazar, en todo el día sólo hubo media hora de audiencia.

Los magistrados hicieron lugar a un pedido de la defensa de De Vido y le encomendó al juez de ejecución que establezca controles periódicos y disponga las reglas que deberá cumplir. Los jueces detallaron que requiere controles clínicos especializados, dieta adecuada, administración permanente de medicación e infraestructura sanitaria idónea.

Mientras que tuvieron en cuenta que recientemente sufrió un episodio cardíaco y que fue calificado por los médicos como un paciente de alto riesgo cardiovascular.

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Los camaristas entendieron entonces que los medios con los que cuenta la cárcel donde está detenido, no resultaban suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles para atender la situación del exfuncionario.

En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de De Vido por la tragedia que ocurrió en la estación ferroviaria de Once el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas. Se dispuso entonces el traslado de De Vido a la cárcel.

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