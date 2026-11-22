Según publicó el diario La Nación, la adquisición forma parte de una serie de operaciones inmobiliarias atribuidas a Beligoy desde que asumió la conducción del arbitraje argentino en 2018, con el respaldo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Antes de instalarse en Saint Thomas, el dirigente residía en una vivienda de Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, que había sido remodelada con la incorporación de una planta alta.

Otras propiedades investigadas

Entre las propiedades mencionadas en la investigación también aparece un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, con otros 43 metros cuadrados correspondientes a dos espacios de subsuelo. Fue escriturado por 490.000 dólares, aunque su valor actual estimado superaría los 900.000 dólares.

Además, el 3 de mayo de 2024, Beligoy habría desembolsado 261.490 dólares para adquirir dos departamentos y una cochera en el emprendimiento Fideicomiso Lucero, ubicado en la calle 59 al 784 de La Plata y desarrollado por la firma Abes.

El relevamiento también incluye una camioneta Toyota SW4 modelo 2023, valuada en unos 50.000 dólares, y una Jeep Compass 2025 registrada a nombre de su esposa, cuyo precio estimado ronda los 35.000 dólares.

En conjunto, los bienes mencionados representarían un patrimonio cercano a los dos millones de dólares, según las estimaciones difundidas.