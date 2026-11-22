Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, adquirió una propiedad en el exclusivo barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.
El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, quedó en el centro de una nueva polémica por su patrimonio, luego de que una investigación periodística revelara la compra de una propiedad de lujo en el barrio privado Saint Thomas, ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
El también titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) adquirió la parcela 176 del sector sur del exclusivo country el 15 de febrero de 2023, de acuerdo con registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires.
La vivienda cuenta con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados. Dispone de parque, arboleda, pileta y espacio para varios vehículos. Aunque su valuación fiscal asciende a $6.514.485, su precio de mercado se estima entre 700.000 y 900.000 dólares.
El barrio privado Saint Thomas ocupa unas 360 hectáreas divididas en cinco sectores y cuenta con una cancha de golf de 27 hoyos, instalaciones deportivas, gimnasio, spa y piletas. En sus sectores más exclusivos existen terrenos que alcanzan valores de 350.000 dólares.
Según publicó el diario La Nación, la adquisición forma parte de una serie de operaciones inmobiliarias atribuidas a Beligoy desde que asumió la conducción del arbitraje argentino en 2018, con el respaldo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Antes de instalarse en Saint Thomas, el dirigente residía en una vivienda de Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, que había sido remodelada con la incorporación de una planta alta.
Entre las propiedades mencionadas en la investigación también aparece un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, con otros 43 metros cuadrados correspondientes a dos espacios de subsuelo. Fue escriturado por 490.000 dólares, aunque su valor actual estimado superaría los 900.000 dólares.
Además, el 3 de mayo de 2024, Beligoy habría desembolsado 261.490 dólares para adquirir dos departamentos y una cochera en el emprendimiento Fideicomiso Lucero, ubicado en la calle 59 al 784 de La Plata y desarrollado por la firma Abes.
El relevamiento también incluye una camioneta Toyota SW4 modelo 2023, valuada en unos 50.000 dólares, y una Jeep Compass 2025 registrada a nombre de su esposa, cuyo precio estimado ronda los 35.000 dólares.
En conjunto, los bienes mencionados representarían un patrimonio cercano a los dos millones de dólares, según las estimaciones difundidas.