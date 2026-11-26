El Banco Central continúa con su tendencia compradora.

La votación en Diputados

Previamente, Diputados había convertido el proyecto en ley con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, luego de las modificaciones incluidas en el texto por el Senado el pasado 24 de septiembre.

De esta forma, la máxima autoridad monetaria del país cuenta con una nueva Carta Orgánica que define como única misión del Banco Central la preservación del valor del peso.

La reforma se propone desestimar las otras tareas y competencias previstas en la normativa anterior instaurada en 2012 por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.