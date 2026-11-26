El Presidente se expresó en las redes sociales luego que la Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que modifica la Carta Orgánica de la entidad.
El presidente Javier Milei festejó este jueves en las redes sociales la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados.
“Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, expresó el mandatario, fiel a su estilo, a través de un posteo en X.
La aprobación también fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que la tildó como “un paso enorme en lo institucional y económico”.
También por su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. “¡Que alegría este paso! Destaco dos cosas. Primero, que con este cambio el presidente Javier Milei auto restringió su poder para remover las autoridades. Veremos si algún republicano lo reconoce. Segundo, que se prohiben los adelantos transitorios al Tesoro. Hay más, pero estos dos..., vaya que gran avance para el país", dijo el otro coautor del proyecto.
Previamente, Diputados había convertido el proyecto en ley con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, luego de las modificaciones incluidas en el texto por el Senado el pasado 24 de septiembre.
De esta forma, la máxima autoridad monetaria del país cuenta con una nueva Carta Orgánica que define como única misión del Banco Central la preservación del valor del peso.
La reforma se propone desestimar las otras tareas y competencias previstas en la normativa anterior instaurada en 2012 por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
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