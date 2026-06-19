La Legislatura de CABA aprobó un plan para refinanciar las deudas de los porteños

La iniciativa aprobada a nivel de la Ciudad se aprobó en momentos en que hay más de 30 proyectos de tono similar presentados en el Congreso de la Nación como respuesta a la morosidad récord que alcanzó el sistema financiero en el comienzo del año en los préstamos para las familias.

El objetivo de la norma, según explica en sus primeros artículos, está destinado a “reducir la carga financiera de los hogares, prevenir situaciones de exclusión crediticia, promover la regularización de deudas existentes y contribuir a la estabilidad económica de las familias residentes en la Ciudad”. El plan apuntará a facilitar “la refinanciación y cancelación de deudas de consumo” de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera, mediante el acceso a líneas de crédito especiales.

Qué dijo Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la aprobación del Programa de Desendeudamiento Familiar impulsado por el bloque de Leandro Santoro y valoró el consenso alcanzado en la Legislatura. “También aprobamos un proyecto muy importante que fue propuesto por Leandro Santoro. Una ley para ayudar al refinanciamiento de deudas familiares con un tope de tasa y una baja de Ingresos Brutos. Es para los bancos que ayuden a refinanciar las deudas de las familias de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló. Además, remarcó que la iniciativa beneficia directamente a los vecinos y reivindicó el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición: “Fue un buen día de trabajo en la Legislatura a favor de la gente de bien. Y yo valoro esto: las buenas ideas, no importa de dónde vengan”.

Requisitos para acceder

Para calificar, hay que cumplir con los cinco requisitos:

Registrar deudas en tarjetas de crédito o préstamos personales de entidades financieras.

Estar en Situación 2 (atraso 60-90 días) o Situación 3 (atraso 90-180 días) en la Central de Deudores del BCRA al 1° de junio de 2026.

Tener ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos ($3.678.000).

Acreditar que las cuotas adeudadas superan el 30% de los ingresos mensuales.

Tener domicilio real en CABA con antigüedad mínima de 2 años.

Exclusiones del programa de refinanciación de deudas CABA

No podrán acceder quienes cumplan alguna de estas condiciones:

Dueños de más de un inmueble.

Propietarios de autos con antigüedad menor a 5 años (excepto para trabajo).

Titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios.

Tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda.

Personas que hayan comprado dólares durante el período de la deuda.

Beneficios para los bancos adheridos

La ley invita a otras entidades a adherirse al plan. Deberán cumplir las mismas condiciones: plazo, tasa y requisitos.

Las entidades adheridas tendrán un beneficio fiscal. Gozarán de una reducción del 50% del impuesto sobre los ingresos brutos . El beneficio aplica sobre los intereses percibidos.

También hay un mecanismo de pago directo. El Banco Ciudad transferirá el monto al banco original si es necesario.