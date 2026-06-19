La Legislatura de CABA aprobó un plan para refinanciar las deudas de los porteños

La ley fue sancionada con 42 votos a favor y ocho abstenciones. De esta manera, habrá créditos accesibles para aquellos que están en una situación económica complicada.
La Legislatura porteña aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, la cual le permitira a las familias de CABA acceder a créditos para regularizar su situación financiera con las deudas, en medio de un crecimiento en la mora, o directamente incumplimiento, en los pagos de préstamos.
Esto préstamos deberán como único destino cancelar deudas con el Banco Ciudad o con cualquier otra “entidad bancaria regulada por el BCRA”. Esa definición excluye el endeudamiento con billeteras virtuales o compañías financieras no bancarias. El punto es clave, ya que la morosidad creció fuerte en ese segmento.
Los créditos para refinanciar tendrán una tasa nominal anual fija del 35% como máximo y su plazo mínimo devolución será de 24 cuotas mensuales. Estas condiciones son de mínimo, por lo que podrán ser mejoradas por los bancos si así lo desean.
La ley fue sancionada con 42 votos a favor y ocho abstenciones. De esta manera, habrá créditos accesibles para aquellos que están en una situación económica complicada.
La iniciativa aprobada a nivel de la Ciudad se aprobó en momentos en que hay más de 30 proyectos de tono similar presentados en el Congreso de la Nación como respuesta a la morosidad récord que alcanzó el sistema financiero en el comienzo del año en los préstamos para las familias.
El objetivo de la norma, según explica en sus primeros artículos, está destinado a “reducir la carga financiera de los hogares, prevenir situaciones de exclusión crediticia, promover la regularización de deudas existentes y contribuir a la estabilidad económica de las familias residentes en la Ciudad”. El plan apuntará a facilitar “la refinanciación y cancelación de deudas de consumo” de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera, mediante el acceso a líneas de crédito especiales.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la aprobación del Programa de Desendeudamiento Familiar impulsado por el bloque de Leandro Santoro y valoró el consenso alcanzado en la Legislatura. “También aprobamos un proyecto muy importante que fue propuesto por Leandro Santoro. Una ley para ayudar al refinanciamiento de deudas familiares con un tope de tasa y una baja de Ingresos Brutos. Es para los bancos que ayuden a refinanciar las deudas de las familias de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló. Además, remarcó que la iniciativa beneficia directamente a los vecinos y reivindicó el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición: “Fue un buen día de trabajo en la Legislatura a favor de la gente de bien. Y yo valoro esto: las buenas ideas, no importa de dónde vengan”.
Para calificar, hay que cumplir con los cinco requisitos:
No podrán acceder quienes cumplan alguna de estas condiciones:
La ley invita a otras entidades a adherirse al plan. Deberán cumplir las mismas condiciones: plazo, tasa y requisitos.
Las entidades adheridas tendrán un beneficio fiscal. Gozarán de una reducción del 50% del impuesto sobre los ingresos brutos . El beneficio aplica sobre los intereses percibidos.
También hay un mecanismo de pago directo. El Banco Ciudad transferirá el monto al banco original si es necesario.
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