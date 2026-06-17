Rosario: alerta nacional por el robo de una cápsula con material radiactivo en un instituto de cardiología

La Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una advertencia en todo el país tras la desaparición de una fuente de calibración de Cesio-137. Piden no tocarla ni manipularla en caso de hallazgo.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta a nivel nacional luego de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El hecho fue notificado el martes 16 de junio por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo. Según la información oficial, el elemento desaparecido era utilizado para la verificación de equipamiento de Medicina Nuclear en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”.
La última utilización registrada de la cápsula fue el 12 de junio de 2026, aunque todavía no se pudo determinar quién tuvo contacto con el material al momento de su desaparición.
Desde la ARN explicaron que se trata de una fuente con forma de gel, alojada en un envase plástico transparente y resguardada dentro de su correspondiente blindaje de plomo.
Aunque las autoridades indicaron que el riesgo radiológico es muy bajo, remarcaron que una manipulación inadecuada puede representar un peligro. Por eso, solicitaron que cualquier persona que la encuentre no la toque, no la abra y se comunique de inmediato con los equipos especializados.
El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Tiene distintas aplicaciones en el ámbito médico e industrial, especialmente en tratamientos de radioterapia y en la calibración de equipos de diagnóstico.
La exposición indebida a fuentes radiactivas sin las medidas de seguridad correspondientes puede provocar quemaduras por radiación, daños en los tejidos y otros efectos perjudiciales para la salud, dependiendo del nivel y tiempo de exposición.