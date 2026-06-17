Rosario: alerta nacional por el robo de una cápsula con material radiactivo en un instituto de cardiología

fuente_calibracion_02 Blindaje de plomo

Aunque las autoridades indicaron que el riesgo radiológico es muy bajo, remarcaron que una manipulación inadecuada puede representar un peligro. Por eso, solicitaron que cualquier persona que la encuentre no la toque, no la abra y se comunique de inmediato con los equipos especializados.

¿Qué es el Cesio-137?

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Tiene distintas aplicaciones en el ámbito médico e industrial, especialmente en tratamientos de radioterapia y en la calibración de equipos de diagnóstico.

fuente_calibracion_01 Fuente de calibración de Cesio -137

La exposición indebida a fuentes radiactivas sin las medidas de seguridad correspondientes puede provocar quemaduras por radiación, daños en los tejidos y otros efectos perjudiciales para la salud, dependiendo del nivel y tiempo de exposición.