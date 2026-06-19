Quién es Adrián Ravier, el reemplazo de Adorni como vocero presidencial

El Gobierno confirmó que el diputado y economista reemplazará a Manuel Adorni como portavoz de Javier Milei. La designación fue anunciada tras una reunión en Olivos.
El Gobierno nacional confirmó este viernes que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial y asumirá la tarea de comunicar las decisiones y anuncios de la administración de Javier Milei.
La definición fue anunciada por Manuel Adorni luego de mantener una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos, a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que el jefe de Gabinete expresó su respaldo al dirigente pampeano y le deseó éxito en la nueva función.
La designación implica un cambio en una de las áreas más visibles del Ejecutivo, ya que la vocería presidencial es el canal institucional a través del cual se difunden las principales medidas del Gobierno y se responde a consultas de la prensa.
Ravier es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito universitario. Fue docente en distintas casas de estudio y actualmente continúa vinculado a la enseñanza de materias relacionadas con la economía.
Su nombre también es conocido dentro del espacio libertario por sus aportes en debates económicos y por su cercanía intelectual con Milei.
En el plano político, Ravier fue electo diputado nacional en 2025 y más tarde asumió la presidencia de La Libertad Avanza en La Pampa.
Durante ese proceso destacó su alineamiento con el proyecto político encabezado por Milei. En una publicación realizada el año pasado, sostuvo que trabajaría para que La Pampa fuera “la provincia más libre de la Argentina”.
La designación fue celebrada por referentes del oficialismo, entre ellos Santiago Caputo, quien le envió un mensaje de felicitación en redes sociales.
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