Quién es Adrián Ravier, el reemplazo de Adorni como vocero presidencial

Su nombre también es conocido dentro del espacio libertario por sus aportes en debates económicos y por su cercanía intelectual con Milei.

En el plano político, Ravier fue electo diputado nacional en 2025 y más tarde asumió la presidencia de La Libertad Avanza en La Pampa.

Durante ese proceso destacó su alineamiento con el proyecto político encabezado por Milei. En una publicación realizada el año pasado, sostuvo que trabajaría para que La Pampa fuera “la provincia más libre de la Argentina”.

La designación fue celebrada por referentes del oficialismo, entre ellos Santiago Caputo, quien le envió un mensaje de felicitación en redes sociales.

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Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

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