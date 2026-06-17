Se pospuso una semana la sesión por Manuel Adorni en el Senado

El bloque oficialista consiguió demorar la sesión por una semana. De todas maneras, no pudo evitar que los bloques dialoguistas respalden la interpelación del jefe de Gabinete, prevista para el 2 de julio
El Senado votará la próxima semana un proyecto impulsado por todo el arco opositor para interpelar el 2 de julio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fin que brinde explicaciones sobre el aumento de su patrimonio y por haber declarado que ahorró "en negro" medio millón de dólares.
La Cámara Alta tenía previsto sesionar mañana, pero el oficialismo pudo demorar el encuentro hasta el próximo jueves 25 de junio, aunque no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas dieran su respaldo a la decisión de promover la interpelación al Jefe de Gabinete y tratar una eventual moción de censura a su cargo.
La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria en cuyo transcurso se resolvió a propuesta de los bloques opositores tratar en la próxima sesión un proyecto para citar a una interpelación al funcionario el 2 de Julio, en la misma jornada donde está previsto que Adorni brindo su informe de gestión.
Pasadas las 16.00 la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18,00, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
En medio de diversas opiniones , se llegó un entendimiento entre oficialismo y dialoguista que lograron imponerse ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto, dijeron fuentes parlamentarias.
Mientras que la interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo legislativo. Es decir, 37 votos en la Cámra Alta, para que luego lo trate Diputados.
La presión sobre Adorni sigue siendo uno de los principales focos de tensión para el Gobierno. En las últimas semanas, incluso dirigentes de espacios habitualmente cercanos al oficialismo multiplicaron los cuestionamientos públicos y los reclamos para que diera un paso al costado.
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