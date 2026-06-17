Se pospuso una semana la sesión por Manuel Adorni en el Senado

En medio de diversas opiniones , se llegó un entendimiento entre oficialismo y dialoguista que lograron imponerse ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto, dijeron fuentes parlamentarias.

Mientras que la interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo legislativo. Es decir, 37 votos en la Cámra Alta, para que luego lo trate Diputados.

La presión sobre Adorni sigue siendo uno de los principales focos de tensión para el Gobierno. En las últimas semanas, incluso dirigentes de espacios habitualmente cercanos al oficialismo multiplicaron los cuestionamientos públicos y los reclamos para que diera un paso al costado.