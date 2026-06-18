Flor Vigna se sumó a las plataformas de contenido para adultos

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La decisión no es novedosa dengtro del mundo del entretenimiento, donde muchas famosas utilizan estas plataformas para generar ingresos directos mostrando su cuerpo con poses sensuales.

Días antes del lanzamiento, Vigna había compartido un emotivo mensaje reflexionando sobre la muerte del músico estadounidense Oliver Tree, a quien conoció en México. En esa publicación destacó la importancia de “vivir la vida a pleno, sin importar el qué dirán” y la libertad personal, un mensaje que muchos interpretaron como alineado con su decisión de abrir su perfil en sitios para adultos.

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“Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… La libertad es más importante que la aprobación” escribió la artista junto a la foto con el músico norteamericano.