Flor Vigna se sumó a las plataformas de contenido para adultos

La multifacética artista argentina se sumó a las plataformas de contenido para adultos con una provocadora sesión de fotos “Quiero mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”.
Florencia Giannina Vigna, más conocida como Flor Vigna, sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores en Instagram al anunciar su llegada a una de las plataformas de adultos más conocidas en Argentina. La exbailarina, cantante, actriz e influencer, que saltó a la fama tras su paso por el reality de competencia "Combate" -entre 2014 y 2018-, presentó su lanzamiento en la página con una sensual producción fotográfica inspirada en los colores de la Selección Argentina.
Vigna compartió a través de sus redes sociales imágenes de una sesión de fotos donde luce un top ajustado celeste y blanco con el escudo de la AFA y las tres estrellas doradas, combinado con una tanga blanca. En una de las postales más destacadas, posa de frente con las manos entrelazadas sobre el abdomen y mirada neutra, mientras que en otra aparece recostada boca abajo sobre sábanas blancas, con el cabello rojo extendido y una expresión relajada, maximizando su sensualidad.
“Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes” escribió la artista en la descripción de su perfil de la página para adultos. Además, la cantante y bailarina ofreció una promoción lanzamiento con el 50% de descuento durante los primeros 30 días.
Flor Vigna construyó una carrera muy diversa que comenzó como bailarina, participó en diversos programas de televisión, incursionó en el boxeo -donde se coronó campeona en México-, y en los últimos años se consolidó como cantante e influencer. Su llegada a la plataforma para adultos representa una nueva etapa en la búsqueda expresar su sensualidad de manera más libre, algo que ya había explorado en otros sitios.
La decisión no es novedosa dengtro del mundo del entretenimiento, donde muchas famosas utilizan estas plataformas para generar ingresos directos mostrando su cuerpo con poses sensuales.
Días antes del lanzamiento, Vigna había compartido un emotivo mensaje reflexionando sobre la muerte del músico estadounidense Oliver Tree, a quien conoció en México. En esa publicación destacó la importancia de “vivir la vida a pleno, sin importar el qué dirán” y la libertad personal, un mensaje que muchos interpretaron como alineado con su decisión de abrir su perfil en sitios para adultos.
“Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… La libertad es más importante que la aprobación” escribió la artista junto a la foto con el músico norteamericano.
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