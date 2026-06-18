Cristina Kirchner pidió que le quiten la tobillera electrónica y flexibilicen sus visitas

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A su vez, cuestionó la limitación del uso de la terraza del edificio por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.

La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la exjefa de Estado durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.

Con referencia a la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Y también señalaron que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el uso.