La Libertad Avanza hizo caer la sesión en el Senado para evitar tratar el caso "Adorni"

El peronismo no quiso dar quórum en rechazo al cambio del acta que logró realizar Bullrich el martes pasado que establecía que se necesitaban los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de la interpelación, en lugar de un artículo operativoque apunta que solo se necesitaban la mayoría absoluta.

El jefe del bloque del peronismo, José Mayans, habló tras la fallida sesión y apuntó contra el intento de cambio reglamentario. “Quien vota con ese criterio es porque está protegiendo a Adorni", sentenció.

Mayans dijo que esa modificación fue acordada por solo ocho senadores y provocó rupturas dentro de la bancada oficialista. “Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, agregó y señaló que ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel se presentó para presidir la sesión.