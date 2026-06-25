La Libertad Avanza hizo caer la sesión en el Senado para evitar tratar el caso "Adorni"

El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas. La sesión había sido originalmente convocada por el oficialismo para tratar pliegos de cancillería, de jueces y el proyecto de Propiedad Privada, pero el caso Adorni iba a ser el protagonista del primer tramo del debate.
La Libertad Avanza decidió hacer caer la sesión ordinaria en el Senado que impulsaba la interpelación del jefe del Gabinete, Manuel Adorni y con esta medida volvió a blindar nuevamente al cuestionado funcionario.
El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas, la sesión había sido originalmente convocada por el oficialismo para tratar pliegos de cancillería, de jueces y el proyecto de Propiedad Privada, pero el caso Adorni iba a ser el protagonista del primer tramo del debate.
Bullrich tenía asegurados los votos para impedir la interpelación con la ayuda de aliados radicales y misioneros, pero prefirió no abrir el recinto para no estar varios horas debatiendo esos pedidos que impulsaba el peronismo, el PRO y Convicción Federal.
De hecho los pocos legisladores que se sentaron en el recinto fueron los macristas Martin Goerling Lara, y Maria Cristina Huala, y la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises.
El peronismo no quiso dar quórum en rechazo al cambio del acta que logró realizar Bullrich el martes pasado que establecía que se necesitaban los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de la interpelación, en lugar de un artículo operativoque apunta que solo se necesitaban la mayoría absoluta.
El jefe del bloque del peronismo, José Mayans, habló tras la fallida sesión y apuntó contra el intento de cambio reglamentario. “Quien vota con ese criterio es porque está protegiendo a Adorni", sentenció.
Mayans dijo que esa modificación fue acordada por solo ocho senadores y provocó rupturas dentro de la bancada oficialista. “Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, agregó y señaló que ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel se presentó para presidir la sesión.
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