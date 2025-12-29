La Matanza Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año unidos

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, participaron del tradicional encuentro de fin de año con todas las fuerzas vivas y el gabinete local. Además del balance anual, se destacó el agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo durante este año 2025.

“Cerramos el año abrazando a la gloriosa militancia peronista de La Matanza, que son los representantes de miles de vecinas y vecinos, jubiladas y jubilados, directoras de escuelas, médicos, profesionales, empresarios, PyMES, comerciantes, el movimiento obrero, que nunca bajan los brazos y siempre están donde más se los necesita; y este encuentro es muy especial porque tenemos la presencia de nuestro querido gobernador Axel Kicillof”, expresó Espinoza

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof expresó: “Un momento para agradecer a la militancia y un momento para ver lo que significa el peronismo de La Matanza", y agregó: “El compromiso que tenemos de cara a los próximos dos años, y es mucha la dirigencia a nivel nacional que está en lo mismo, es hacer una construcción que abarque a todo el país”.

En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario señaló: “Gracias, Axel, por todo lo que hacés por las y los bonaerenses y gracias, Fernando, por el esfuerzo incansable que haces permanentemente en este distrito en un tiempo tan difícil”, y agregó: “Hoy hay que proteger a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, hay que proteger el trabajo, hay que proteger a nuestros abuelos y, fundamentalmente, hay que proteger a esta sociedad, porque se ve afectada por las políticas de Milei que van en contra de cada uno de los habitantes de la Argentina y de esta provincia”.

Para finalizar, Fernando Espinoza sostuvo: “Todos los días, cuando recorro las ciudades de La Matanza, escucho a la gente pidiendo por un futuro mejor y con ganas de cambiar esta historia”, y concluyó: “Hay otro camino y hay otra Argentina posible, y por eso el peronismo volverá a ser opción y futuro en 2027 para nuestros jóvenes, para las y los trabajadores y para todas las argentinas y argentinos”.