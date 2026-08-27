Paritarias: el Gobierno propone un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

Así lo dejaron trascender fuentes de la Secretaría de Trabajo. El objetivo es que los sindicatos y las cámaras empresariales acuerden ese piso en los convenios colectivos.
La Secretaría de Trabajo de la Nación busca que las próximas negociaciones paritarias incorporen un “salario mínimo garantizado” superior al millón de pesos. Para agosto, el Gobierno estableció como referencia un ingreso de $1.070.000 y pretende que sindicatos y cámaras empresarias acuerden ese piso en los convenios colectivos.
Fuentes de la cartera encabezada por Julio Cordero indicaron que el monto ya fue comunicado a las partes, sobre todo a aquellos sectores cuyos trabajadores perciben salarios por debajo de ese nivel. Entre las actividades alcanzadas mencionaron a Maestranza, la Uocra y Sanidad.
“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos”, señalaron desde la Secretaría de Trabajo. De acuerdo con la postura oficial, el mecanismo permitiría mejorar los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos sin generar un impacto adicional sobre la inflación.
La iniciativa del Gobierno se conoce en un contexto de marcada dispersión entre las distintas negociaciones paritarias. Un informe publicado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales, dependiente de la Secretaría de Trabajo, comparó la evolución de los salarios establecidos en los principales convenios colectivos entre junio de 2025 y junio de 2026.
El relevamiento reflejó diferencias de más de 15 puntos porcentuales entre los sectores que lograron incrementar su poder adquisitivo y aquellos que registraron las mayores pérdidas frente a la inflación.
Durante ese período, Encargados de edificio encabezó el ranking, con una mejora salarial real del 5,9%. Camioneros se ubicó en segundo lugar, con un avance del 3,1%, mientras que Construcción y Farmacia registraron subas del 2,5%. También lograron mejorar sus salarios reales los trabajadores de Entidades deportivas y civiles, con un 1,7%; Aceiteros, con un 1,6%; y Seguros, también con un incremento del 1,6%.
En el extremo opuesto, cuatro actividades acumularon pérdidas superiores al 10%. Calzado registró una caída real del 10,5%; Comercio, del 11%; Metalúrgicos, del 12,4%; y Textiles, del 12,6%, el peor resultado entre los convenios analizados.
Entre ambos grupos se ubicaron Bancarios, que logró mantener sin cambios su poder adquisitivo, e Industria de la carne y Químicos, que presentaron retrocesos marginales del 0,6%.
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