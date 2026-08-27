Paritarias: el Gobierno propone un salario mínimo garantizado de más de $1 millón

El relevamiento reflejó diferencias de más de 15 puntos porcentuales entre los sectores que lograron incrementar su poder adquisitivo y aquellos que registraron las mayores pérdidas frente a la inflación.

Durante ese período, Encargados de edificio encabezó el ranking, con una mejora salarial real del 5,9%. Camioneros se ubicó en segundo lugar, con un avance del 3,1%, mientras que Construcción y Farmacia registraron subas del 2,5%. También lograron mejorar sus salarios reales los trabajadores de Entidades deportivas y civiles, con un 1,7%; Aceiteros, con un 1,6%; y Seguros, también con un incremento del 1,6%.

En el extremo opuesto, cuatro actividades acumularon pérdidas superiores al 10%. Calzado registró una caída real del 10,5%; Comercio, del 11%; Metalúrgicos, del 12,4%; y Textiles, del 12,6%, el peor resultado entre los convenios analizados.

Entre ambos grupos se ubicaron Bancarios, que logró mantener sin cambios su poder adquisitivo, e Industria de la carne y Químicos, que presentaron retrocesos marginales del 0,6%.