Milei, sobre la morosidad: "Al populismo no se le gana con populismo"

"Dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo y no pasó", dijo. "No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas", recordó .

"Ya padecí campaña negativa antes, cuando decían que iba a promover un mercado de órganos, o cuando dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo. Nada de eso pasó", dijo Milei en la ORT.

"Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando sobre la morosidad, está claro que genera controversia y lo usan para dividir a la sociedad", acusó.

"Quieren achicar el conjunto sobre los que pueden adherir al gobierno, pero bueno, yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo correcto y la decisión quedará en manos de ellos", cerró.