Milei, sobre la morosidad: "Al populismo no se le gana con populismo"

El Presidente dio un discurso a alumnos de la escuela ORT, en Almagro, y se refirió a los pedidos de la oposición frente a las personas endeudadas.
El presidente Javier Milei se refirió a los pedidos de alivio que impulsa la oposición para endeudados en la presentación ante alumnos de cuarto y quinto año de la secundaria de la Escuela ORT, en el barrio porteño de Almagro, donde dijo que "Siempre hay casos especiales donde en el populismo y la demagogia uno puede encontrar confrontación en la sociedad. Nuestros adversarios políticos (estoy siendo generoso llamándolos adversarios) por más sucios que sean no significa que nosotros no podemos jugar sucio".
"Por eso digo que al populismo no se le gana con populismo", afirmó el mandatario, acompañado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de un fuerte operativo de seguridad y.
Milei sostuvo ante los estudiantes: "La eficiencia dinámica conlleva a maximizar el bienestar, por lo tanto, cuando sus políticas están alineadas con los valores judeocristianos ustedes tienen armonía entre lo material y lo espiritual y por ende prosperan. Y si prosperan, los réditos políticos son claros y los van a acompañar en las urnas".
Y se refirió al panorama actual de su gobierno al afirmar que: "Hemos tenido presión para modificar el rumbo y ser más laxos. Eso terminaría mal pero aún si terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo, sería una victoria pírrica”.
"Dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo y no pasó", dijo. "No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas", recordó .
"Ya padecí campaña negativa antes, cuando decían que iba a promover un mercado de órganos, o cuando dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo. Nada de eso pasó", dijo Milei en la ORT.
"Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando sobre la morosidad, está claro que genera controversia y lo usan para dividir a la sociedad", acusó.
"Quieren achicar el conjunto sobre los que pueden adherir al gobierno, pero bueno, yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo correcto y la decisión quedará en manos de ellos", cerró.
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