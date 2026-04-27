Paro universitario: la UBA le respondió a Capital Humano

La réplica estuvo a cargo de su vicerrector, Emiliano Yacobitti. Pidió a la cartera dirigida por Sandra Pettovello que aplique la ley de Financiamiento Universitario.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió este lunes al cruce del Ministerio de Capital Humano, que intimó a las autoridades de las casas de altos estudios nacionales a que garanticen las clases y tomen medidas en medio de la semana de paro docente.
Yacobitti le respondió a la cartera dirigida por Sandra Pettovello y solicitó que se aplique la ley de Financiamiento Universitario. "Celebramos que, por primera vez, el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales", expresó el vicerrector de la UBA.
Desde sus redes sociales, Yacobitti sumó: "Esto ocurre porque el gobierno nacional no sólo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia".
En su réplica al Ejecutivo de Javier Milei, Yacobitti sostuvo que "la garantía del derecho del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente".
"Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los dos millones de estudiantes y toda la sociedad", destacó. Y concluyó: "No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina".
comentar