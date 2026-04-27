Paro universitario: la UBA le respondió a Capital Humano

En su réplica al Ejecutivo de Javier Milei, Yacobitti sostuvo que "la garantía del derecho del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente".

"Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los dos millones de estudiantes y toda la sociedad", destacó. Y concluyó: "No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina".