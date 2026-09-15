Los abogados de Cristina Kirchner presentarán nuevas pruebas a su favor en la causa Vialidad

La defensa de la expresidenta dijo haber hallado elementos que la benefician en este caso. "Confirman que la sentencia fue absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente", afirmó el abogado Carlos Beraldi.
Los abogados de Cristina Kirchner ofrecieron este martes una conferencia de prensa y brindaron detalles sobre la presentación que realizaron en las Naciones Unidas (ONU) por la causa Vialidad, en la que la expresidenta fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Carlos Beraldi fue el primero en hablar y anunció "la incorporación de una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente". En esa línea, agregó que "esas tres toneladas de prueba (presentadas por la Fiscalía) fueron desvirtuadas".
"La verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada", sumó Beraldi, que estuvo acompañado por Javier Borrego y Rafael Valim. Y fue en ese momento cuando dio a conocer la nueva evidencia que, según los letrados, probaría la inocencia de la exjefa de Estado.
En esa línea, puntualizó que "la Fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso" y subrayó: "Nosotros no habíamos podido ver eso antes".
Explicó que, al tratarse de "información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, la pedimos e iniciamos una investigación". Y acerca de los datos hallados, destacó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".
Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Y en ese punto, agregó: "Sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el Gobierno de ese momento".
A continuación, resaltó: "Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas".
Valim, por su parte, aseguró que la nueva documentación representa “un giro decisivo” para la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner. Y Borrego cuestionó, sobre todo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y consideró que a la expresidenta la condenaron “porque estorbaba”.
De acuerdo con los tres abogados, la estrategia judicial de Cristina tendrá tres vías: la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un recurso de revisión y una vía interna destinada a cuestionar los efectos de la sentencia.
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