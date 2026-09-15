Los abogados de Cristina Kirchner presentarán nuevas pruebas a su favor en la causa Vialidad

Explicó que, al tratarse de "información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, la pedimos e iniciamos una investigación". Y acerca de los datos hallados, destacó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".

Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Y en ese punto, agregó: "Sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el Gobierno de ese momento".

A continuación, resaltó: "Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas".

Valim, por su parte, aseguró que la nueva documentación representa “un giro decisivo” para la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner. Y Borrego cuestionó, sobre todo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y consideró que a la expresidenta la condenaron “porque estorbaba”.

De acuerdo con los tres abogados, la estrategia judicial de Cristina tendrá tres vías: la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un recurso de revisión y una vía interna destinada a cuestionar los efectos de la sentencia.