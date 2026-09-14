Diputados: Marcela Pagano y legisladores nacionales se reunieron con empresarios PymeS

Legisladores del peronismo, el socialismo, el radicalismo, los espacios provinciales y el liberalismo disidente se reunieron con las entidades pymes y Fundar. Desde noviembre de 2023 cerraron 30.633 empresas en Argentina.
La diputada nacional Marcela Pagano reunió este lunes en el Congreso de la Nación a legisladores de distintos bloques de la oposición, junto a las principales entidades del empresariado pyme y la Fundación Fundar, en la actividad “Argentina enciende la alarma: cada vez hay menos empresas”.
La convocatoria, en el marco del Observatorio de Empresas, tuvo por objetivo reagrupar a la oposición en la Cámara baja alrededor de "la defensa de la producción y del trabajo y dar el primer paso hacia una nueva mayoría parlamentaria", según informó Pagano en un comunicado.
De la actividad participaron Martín Lousteau, Eduardo Valdés, Pablo Farías, Oscar Herrera Ahuad, Juan Grabois, Sabrina Selva y Lourdes Arrieta, legisladores que representan desde el peronismo hasta liberalismo disidente, pasando por el socialismo, el radicalismo y los espacios provinciales.
Según se indicó "todos coincidieron en visibilizar el industricidio' que atraviesan las empresas argentinas y en que el Congreso necesita evidencia periódica para orientar el debate sobre desarrollo productivo, empleo formal y entramado territorial"
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”, afirmó Pagano.
EEl Monitor Mensual de Empresas de Fundar, con datos a mayo de 2026, registra 481.724 empleadores en el país: desde noviembre de 2023 cerraron 30.633 empresas, una caída del 6% que, según el relevamiento, es la peor de los primeros 30 meses de un gobierno. El indicador acumula 16 meses consecutivos de baja y 27 caídas interanuales seguidas; en la comparación mensual retrocedieron 15 de los 18 sectores y las 24 provincias. Desde noviembre de 2023, los sectores más golpeados son transporte y almacenamiento (-17%), inmobiliarios (-13,8%), construcción (-9,3%) e industria manufacturera (-8,1%); entre las provincias, La Rioja (-18,9%), Catamarca (-14,1%) y Tierra del Fuego (-13,6%).
Participaron también representantes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Confederación Federal PyME Argentina (ConfePyme) y la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), junto a empresarios de distintas industrias y de firmas de distintos tamaños. Todos coincidieron en que la caída del consumo golpea por igual a quien fabrica para el mercado interno y a quien importa, y cuestionaron la ola de embargos que ARCA ejecuta sobre las pymes mientras, señalaron, el RIGI beneficia impositivamente a los grandes evasores.
El Monitor se elabora sobre estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a partir del Registro de Contratos entre empleadores, ART y empleadores autoasegurados (Resolución SRT 463/09); considera empleadores con al menos una persona asalariada registrada y no incluye casas particulares. Fue elaborado por Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart, y se actualizará todos los meses.
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