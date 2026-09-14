Diputados: Marcela Pagano y legisladores nacionales se reunieron con empresarios PymeS

"El modelo no cierra"

“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”, afirmó Pagano.

EEl Monitor Mensual de Empresas de Fundar, con datos a mayo de 2026, registra 481.724 empleadores en el país: desde noviembre de 2023 cerraron 30.633 empresas, una caída del 6% que, según el relevamiento, es la peor de los primeros 30 meses de un gobierno. El indicador acumula 16 meses consecutivos de baja y 27 caídas interanuales seguidas; en la comparación mensual retrocedieron 15 de los 18 sectores y las 24 provincias. Desde noviembre de 2023, los sectores más golpeados son transporte y almacenamiento (-17%), inmobiliarios (-13,8%), construcción (-9,3%) e industria manufacturera (-8,1%); entre las provincias, La Rioja (-18,9%), Catamarca (-14,1%) y Tierra del Fuego (-13,6%).

Empresarios Pymes presentes

Participaron también representantes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Confederación Federal PyME Argentina (ConfePyme) y la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), junto a empresarios de distintas industrias y de firmas de distintos tamaños. Todos coincidieron en que la caída del consumo golpea por igual a quien fabrica para el mercado interno y a quien importa, y cuestionaron la ola de embargos que ARCA ejecuta sobre las pymes mientras, señalaron, el RIGI beneficia impositivamente a los grandes evasores.

El Monitor se elabora sobre estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a partir del Registro de Contratos entre empleadores, ART y empleadores autoasegurados (Resolución SRT 463/09); considera empleadores con al menos una persona asalariada registrada y no incluye casas particulares. Fue elaborado por Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart, y se actualizará todos los meses.