Larreta: "La vicepresidenta hablando en contra del acuerdo con el FMI no ayuda nada"

"Respecto al acuerdo con el Fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo, eso es lo importante", comenzó Larreta en conferencia de prensa.

E inmediatamente, el mandatario porteño agregó que "el acuerdo con el Fondo es, en todo caso, un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan".

"Lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento", subrayó.

En ese sentido criticó a las voces del oficialismo que, en medio de la tensa negociación con el FMI, azuzan con declaraciones polémicas: "Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo... Todo eso no ayuda nada".

"Entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo", finalizó el referente de Juntos.