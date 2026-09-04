Duras críticas de la oposición a Javier Milei por su mensaje sobre Malvinas

Taiana también se refirió a la Base Naval Integrada de Ushuaia y recordó que su construcción comenzó durante su gestión, en 2022. Remarcó que el proyecto original no contemplaba compartir la instalación con ningún país extranjero.

Le hackeron las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas.

Se lo escrbieron en el Pentágono. — Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2026

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Estado y cuestionó el rol de Estados Unidos detrás de la nueva postura presidencial sobre Malvinas.

Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a EEUU en su disputa con Gran Bretaña. El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump.… — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 4, 2026

En la misma línea, el diputado Nicolás del Caño sostuvo que Milei pretende utilizar “el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral” y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos en medio de las diferencias entre Washington y Londres.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos “Carli” Bianco, también cuestionó el anuncio presidencial y afirmó que el Gobierno nacional actuó de manera tardía.

Bianco recordó que la provincia había cuestionado desde el primer momento el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las empresas Navitas y Rockhopper.

Según el funcionario, el proyecto contempla una inversión de unos 1.800 millones de dólares y una producción inicial estimada en 50.000 barriles diarios, con posibilidades de ampliación.

También recordó que la Ley 26.659 establece sanciones para quienes participen, financien o presten servicios vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

Bianco cuestionó entonces por qué el Gobierno esperó varios meses para actuar mientras el proyecto avanzaba y apuntó contra la política exterior de Milei, al mencionar su admiración por Margaret Thatcher, su vínculo con Boris Johnson y el acuerdo firmado durante la gestión de Diana Mondino con el entonces canciller británico David Lammy.

En tanto, el dirigente de la Coalición Cívica ARI Hernán Reyes habló de la llegada de un “libertonacionalismo”, al que describió como una etapa marcada por “sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza”.

Se viene el libertonacionalismo: sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza. No hay política exterior: hay obediencia a Trump, que, lógicamente, piensa en sus intereses y no en los nuestros.



Milei no es creíble. Pero es el Presidente. Su… — Hernán Reyes (@HernanLReyes) September 4, 2026

Reyes consideró que la cuestión Malvinas requiere responsabilidad y una política de Estado que no quede atada a las disputas coyunturales y remarcó: “Las Malvinas son y serán argentinas”.

También se sumó a los cuestionamientos el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, aunque con un tono más moderado.

BIENVENIDO A LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, SEÑOR PRESIDENTE



Llega 3 años tarde, para ponerse al día primero le pedimos que:



1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar).



2) Dé… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) September 4, 2026

Juliano le reclamó al Gobierno que convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que debe ser presidido por el propio Presidente, además de reclamar cambios en materia de defensa, financiamiento militar y presencia argentina en la Antártida.

Entre sus pedidos, mencionó dar marcha atrás con la venta de predios de la Armada en Ushuaia, recuperar el funcionamiento de la Base Aeronaval Punta Indio, restituir el financiamiento específico del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y garantizar los recursos destinados a las bases antárticas.

El diputado pidió además que el proyecto anunciado por Milei sea analizado mediante un debate amplio y sin confrontaciones políticas.