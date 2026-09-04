Un parlamentario del Mercosur advirtió que "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"

Alejandro Deanes rechazó la participación de Estados Unidos en la Base Naval de Ushuaia, cuestionó el uso del reclamo por Malvinas para justificar acuerdos militares con potencias extranjeras. Sostuvo la necesidad de una base naval “grande, moderna y 100% argentina”, al tiempo que exigió transparencia sobre el gasto público y los condicionamientos geopolíticos del Gobierno Nacional.
Tras los recientes anuncios del presidente Javier Milei respecto a la causa Malvinas y el despliegue militar en Tierra del Fuego, el parlamentario del MERCOSUR Alejandro Deanes expresó su profunda preocupación por las decisiones estratégicas que involucran a la provincia, advirtiendo sobre el intento de justificar una presencia conjunta con Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia.
“Malvinas no es un discurso ni una herramienta política; es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra provincia”, aseguró Deanes, al remarcar que el proyecto original de la base naval, iniciado durante la gestión anterior, fue concebido como un desarrollo exclusivamente soberano y nacional para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. “Hasta 2023 era una base argentina. Luego de la visita de la general estadounidense Laura Richardson en abril de 2024, comenzó a instalarse la idea de un desarrollo conjunto. Nadie invierte recursos, instala tecnología y despliega capacidades en una zona tan estratégica para después decir ‘gracias’ e irse. En geopolítica, las decisiones estratégicas nunca son gratis”, enfatizó.
En este sentido, el legislador del parlamento regional diferenció la cooperación internacional de la pérdida de autonomía: “La Argentina puede y debe cooperar con otros países, pero ‘cooperación’ no puede significar ‘dependencia’ ni resignación de nuestra autonomía estratégica. Tierra del Fuego no puede convertirse en una pieza de negociación de ninguna potencia”.
Deanes también cruzó al Gobierno Nacional por las prioridades en la asignación de recursos públicos en un contexto de profunda crisis socioeconómica. Cuestionó que se anuncien abultados desembolsos para infraestructura de defensa mientras miles de familias argentinas y fueguinas enfrentan el desempleo, el cierre de comercios y la pérdida del poder adquisitivo.
“Tenemos miles de argentinos preocupados por conservar su trabajo y familias que no llegan a fin de mes. Si en este contexto se van a destinar enormes recursos públicos a este proyecto, el Gobierno tiene la obligación de explicar claramente cuánto se va a gastar, para qué y cuál va a ser el rol de Estados Unidos”, exigió el parlamentario.
Para finalizar, el representante ante el MERCOSUR reiteró su respaldo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, pero fijó una postura tajante sobre el modelo de desarrollo para el sur argentino: “Yo quiero una Base Naval Integrada en Ushuaia. La quiero grande, moderna y con capacidad real de custodia. Pero la quiero exclusivamente argentina. Ese límite no se negocia”.
“La soberanía no se declama. Se ejerce decidiendo quién entra, qué se firma y bajo qué condiciones. Las decisiones estratégicas del Atlántico Sur se deben tomar pensando, en primer lugar, en el interés de los argentinos y de los fueguinos”, concluyó Deanes.
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