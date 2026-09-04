Un parlamentario del Mercosur advirtió que "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"

“Tenemos miles de argentinos preocupados por conservar su trabajo y familias que no llegan a fin de mes. Si en este contexto se van a destinar enormes recursos públicos a este proyecto, el Gobierno tiene la obligación de explicar claramente cuánto se va a gastar, para qué y cuál va a ser el rol de Estados Unidos”, exigió el parlamentario.

Para finalizar, el representante ante el MERCOSUR reiteró su respaldo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, pero fijó una postura tajante sobre el modelo de desarrollo para el sur argentino: “Yo quiero una Base Naval Integrada en Ushuaia. La quiero grande, moderna y con capacidad real de custodia. Pero la quiero exclusivamente argentina. Ese límite no se negocia”.

“La soberanía no se declama. Se ejerce decidiendo quién entra, qué se firma y bajo qué condiciones. Las decisiones estratégicas del Atlántico Sur se deben tomar pensando, en primer lugar, en el interés de los argentinos y de los fueguinos”, concluyó Deanes.