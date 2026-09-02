Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al modelo económico de Milei

"No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo", sentenció. En otra de las placas gráficas que utilizó en su publicación, Gianni acusó al Gobierno de "olvidarse de la gente".

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

La matancera reconoció que "había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad" y valoró la lucha del Gobierno contra "los militantes del hambre". No obstante, consideró que "la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino".

En otro pasaje, respondió a las críticas por su alta exposición pública y dijo que "recorrer el territorio no es estar en campaña", como la acusaron. "Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino, caminar los barrios y recorrer la provincia de Buenos Aires no puede ser estigmatizado", argumentó.

En ese sentido, Gianni señaló que "la política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección". Y también, afirmó que "la política no puede ser un negocio personal".

"No estoy dispuesta a aceptar que se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos".

Y siguió: "Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna".

En modo filosófico, Gianni evaluó que "cuando una persona plantea algo así y del otro lado hay silencio, también hay una respuesta".

"Mientras tanto en nuestros barrios, el narco avanza", alertó, y continuó diciendo que "la inseguridad golpea a los vecinos y muchas familias que sienten que están solas".