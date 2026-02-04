Lemoine apuntó contra la madre de Ian Moche: "Lo hace actuar de autista"

Lilia Lemoine fue invitada a La Nación+ para opinar sobre la prohibición del uso de las redes sociales a menores en España y terminó despotricando contra la madre de Ian Moche.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, dijo Lemoine captando la inmediata atención del conductor del ciclo. “¿Cómo, cómo? ¡Pará, pará!”, la interrumpió EstebanTrebucq. “Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza”, respondió ella.

“Lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar, ¿por qué? Y porque le es negocio para el kirchnerismo, otra vez”, siguió la diputada en su discurso que agregó: “La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos”. A su vez, cuestionó la actitud de la madre de Ian de llevar a su hijo a un lugar donde está expuesto a luces, ruidos, maltratos y gritos de la política.

“Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios -que también llevaron a Greta Thunberg- dicen ahora que hay que censurar las redes sociales”, remarcó Lemoine que reiteró su posición diciendo que al “wokismo” le molesta que los jóvenes se expresen y se comuniquen en redes sociales por no pensar como ellos.

Para cerrar, fue contundente con su postura sobre las limitaciones de las redes sociales en España: “¡Es kirchnerista Pedro Sánchez! Las medidas que toma son calcos de lo que hace el kirchnerismo”.

Cabe destacar que Ian Moche ya fue víctima de ataques por parte del presidente Javier Milei. A mitad del año pasado, y cuando el Gobierno insistía con el ajuste en discapacidad, Milei compartió contenido agraviante contra el nene autista y activista por los derechos de las personas neurodivergentes.

En ese entonces, la publicación del mandatario incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris, sostenían que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.