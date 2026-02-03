Política |

Nuevo DNI electrónico y pasaporte: qué cambios anunció el Gobierno en el acto que encabezó Milei

El Gobierno presentó el nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte, que incorporan chip de seguridad y policarbonato para elevar los estándares de confiabilidad.

El Gobierno nacional presentó este martes el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y la actualización del pasaporte argentino, dos documentos que incorporan tecnología de última generación con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y confiabilidad. El presidente Javier Milei encabezó el acto y fue el primero en realizar el trámite del nuevo DNI.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. Según se informó, la iniciativa forma parte de un proceso de modernización integral del sistema de identificación, orientado a ubicar a la Argentina entre los países con mayores niveles de seguridad documental a nivel mundial.

El nuevo DNI electrónico introduce un cambio significativo al estar fabricado en policarbonato, un material que mejora su durabilidad frente al desgaste. Además, incorpora un chip electrónico seguro que almacena los datos personales del titular de manera encriptada. Este sistema permite validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas, lo que refuerza los mecanismos de protección y vuelve prácticamente imposible su falsificación.

En paralelo, el pasaporte argentino fue actualizado con nuevas medidas de seguridad. El documento suma páginas de policarbonato y un sistema de grabado láser en la hoja de datos, junto con elementos de seguridad visibles y no visibles. De acuerdo a lo señalado durante la presentación, estas mejoras permiten que el pasaporte alcance el máximo estándar global y se alinee con los sistemas utilizados por los países más avanzados.

Con estas incorporaciones tecnológicas, ambos documentos buscan reforzar la protección de la identidad de los ciudadanos y mejorar la confiabilidad de los sistemas de identificación y viaje.

