Ley de Glaciares: LLA fija cupos para las audiencias y rechazar el debate

audiencia pública ley de glaciares La ley de Glaciares tendrá audiencia pública.

Desde sectores de la oposición, especialmente del peronismo, la izquierda y bloques provinciales, anticiparon que rechazarán la modalidad definida y volverán a reclamar que se amplíen las audiencias. Estos espacios cuestionan la reforma impulsada por el oficialismo y por gobernadores aliados, que buscan modificar la normativa para facilitar inversiones vinculadas a la actividad minera.

En el oficialismo sostienen que el criterio adoptado responde a cuestiones organizativas y reglamentarias. Según explicaron las fuentes, el procedimiento se ampara en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el plan de trabajo aprobado por las comisiones, que habilita a fijar límites cuando la cantidad de inscriptos hace imposible que todos puedan exponer dentro de un plazo razonable.

También remarcan que todas las presentaciones, ya sean presenciales, virtuales o escritas, serán incorporadas como antecedentes del debate legislativo. El objetivo es que la audiencia pública se desarrolle de manera ordenada sin afectar el funcionamiento habitual del Congreso.

El debate por la reforma de la ley de Glaciares genera fuerte tensión política, ya que un grupo de gobernadores impulsa cambios para facilitar inversiones mineras, mientras que la oposición advierte sobre posibles riesgos ambientales y reclama un tratamiento más amplio antes de avanzar con el dictamen.