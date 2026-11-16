El proyecto prevé sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

Ley Malvinas: los ejes clave del capítulo 7

Ese punto del proyecto prevé prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. Además, crea tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera". Por caso, propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.

También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero. Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de "campañas de injerencia extranjera" y de "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".

A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a "la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica" y "la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".