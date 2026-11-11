Argentina y el Reino Unido cierran sus alegatos y se acerca el fallo por Sea Lion

El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires y, según trascendió, manifestó su satisfacción por el trabajo realizado por el equipo argentino. "Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia", habría expresado ante integrantes de su gabinete.

Cuándo serán los últimos alegatos y qué se espera del fallo

El cronograma de este miércoles establece que la Argentina expondrá su segunda ronda de argumentos entre las 6.30 y las 8 de la mañana (hora argentina). Más tarde, el Reino Unido tendrá su turno entre las 13.30 y las 15. Las presentaciones podrán seguirse por streaming a través del sitio oficial del Tribunal del Mar.

La decisión que se espera no resolverá la disputa de soberanía sobre las islas, sino que determinará si existen fundamentos para ordenar medidas provisionales que protejan los derechos invocados por la Argentina mientras continúa el procedimiento arbitral.

El proyecto será debatido el martes 27 de octubre en un plenario de comisiones y allí se verá si LLA puede dictaminar.

Para tomar una decisión, los magistrados deberán evaluar tres condiciones: que el futuro tribunal arbitral tenga jurisdicción preliminar sobre el caso, que exista una situación de urgencia y que los derechos que la Argentina busca proteger sean plausibles.

En el Gobierno contemplan tres escenarios posibles. El primero es que el tribunal acepte íntegramente el pedido y ordene detener las actividades vinculadas con Sea Lion. El segundo es que conceda algunas de las medidas solicitadas, pero rechace otras. El tercero es que desestime el planteo por considerar que no se cumplen los requisitos de jurisdicción o urgencia.

Un eventual rechazo de las medidas provisionales no significaría que la Argentina reconozca la legalidad de la explotación británica: el arbitraje principal continuaría y el país podría volver a solicitar protección una vez constituido el tribunal correspondiente.

Los cinco puntos que enfrentan a la Argentina y al Reino Unido

Las audiencias dejaron en evidencia que las diferencias entre ambos países exceden la discusión sobre la explotación petrolera y abarcan cuestiones jurídicas, territoriales y ambientales.

1. La competencia del Tribunal del Mar

La Argentina sostiene que el planteo se refiere al cumplimiento de obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y que, por lo tanto, el organismo tiene facultades para intervenir.

El Reino Unido rechaza esa interpretación. Su fiscal general, Ellie Reeves, argumentó que el reclamo argentino tiene como fundamento la disputa territorial por las islas, una cuestión que, según Londres, queda fuera de la competencia del tribunal.

2. La explotación unilateral de recursos naturales

Buenos Aires sostiene que las autorizaciones británicas para explorar y explotar hidrocarburos violan la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúa la controversia de soberanía.

Londres, en cambio, defiende las licencias concedidas y afirma que las actividades están reguladas por la legislación vigente en las islas. También cuestionó que la Argentina considere urgente la situación, cuando las tareas de exploración se desarrollan desde hace décadas.

3. La autodeterminación de los isleños

El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Malvinas y recuerda el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de Territorio de Ultramar británico.

El Gobierno y la oposición del Reino Unido insistieron en que las Malvinas "son británicas".

La Argentina distingue entre los intereses de los habitantes y los derechos sobre los recursos naturales. Oyarzábal sostuvo que los isleños no pueden apropiarse de los recursos de una plataforma continental cuya soberanía permanece en disputa.

4. La urgencia de detener el proyecto

Uno de los principales argumentos argentinos es que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que la plataforma de perforación Noble Endeavour tiene previsto comenzar operaciones en Sudamérica en enero de 2027.

El Reino Unido respondió que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción efectiva de petróleo recién se concretaría en 2028. Según Londres, para ese momento el tribunal arbitral ya estaría constituido y podría intervenir.

5. El riesgo ambiental

La delegación argentina también advirtió sobre los posibles daños ambientales de la explotación y la posibilidad de que un derrame alcance aguas bajo jurisdicción nacional en un plazo de 30 días.

Además, señaló que la Argentina debería coordinar una eventual respuesta ante un accidente, debido a su responsabilidad en la zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido, por su parte, aseguró que los estudios de impacto ambiental del proyecto consideran bajos los riesgos de afectación del lecho marino.