Ley Ómnibus: el diputado peronista Agustín Fernández explicó por qué acompañó al Gobierno

Fernández habló hoy por primera vez para explicar la decisión que sorprendió a los hasta ayer compañeros de bancada y anticipó qué hará cuando el proyecto se discuta en el recinto la semana próxima.

“A mí me eligieron en ese distrito y en Tucumán les vengo diciendo que esto es para salvar el tema del azúcar. Hemos peleado para que se saquen todas las retenciones al limón. Aún estamos viendo que se mejore la fórmula de los biocombustibles. Estamos hablando de puestos de trabajo que para nosotros son muy importantes, son las dos principales industrias que eran atacadas en esta ley”, comenzó su argumento el diputado, en una entrevista con Radio con Vos.

Durante la entrevista, Fernández dijo que está viajando a su provincia para explicar “la decisión política que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo” y que él acompañó.

En ese sentido, Fernández explicó la razón de conformar el bloque Independencia y dejar Unión por la Patria. “Tomamos una decisión distinta a lo que decidió el bloque por lo que no podíamos seguir formando parte. Nuestra posición no coincide en este momento con lo que pensaban ellos con el rechazo total a las iniciativas. Nuestro deber es gobernar la provincia por 4 años y comprendemos que otros diputados de nuestra bancada no tienen esta responsabilidad”, aclaró.

“Sabemos las distintas situaciones que trae aparejada esta ley, pero hay que tener en cuenta que solo firme un dictamen en Comisión cuando ya había 50 firmas, no fui el primero ni di quórum para esa situación. Se iba a tratar, esto para que estemos sentados discutiendo artículo por artículo”, añadió.

Y reiteró: “Vamos a discutir artículo por artículo. No hay un compromiso de votar todo. Vamos a ver el tema del articulado y vamos a defender la posición con los tres diputados del bloque de la Independencia”.

Ayer por la tarde, luego del voto a favor de la iniciativa del Gobierno, Fernández presentó un documento a la presidencia de la Cámara de Diputados en donde hacía referencia a que, junto a otros dos legisladores, iban a conformar un nuevo bloque. Según indica la misiva dirigida a Martín Menem, la nueva bancada se denominará Independencia y estará integrada por Fernández como presidente, Gladys Medina como secretaria parlamentaria y Elia Fernández de Mansilla como secretaria administrativa.

La medida lo que muestra es que Jaldo rompe lazos con todos los sectores de Unión por la Patria. En el caso interno y del peronismo provincial, Jalil se distancia de Juan Manzur, el ex gobernador. Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, que son legisladores que responden a Manzur, permanecerán en UxP.

En lo que se refiere al ámbito nacional, Tucumán ahora se encolumna con el oficialismo y apoya, por lo menos en esta primera etapa, a la administración de Javier Milei.