El Garrahan inicia una transformación histórica

Según confirmaron fuentes del centro de salud a Noticias Argentinas, el proyecto avanza con las primeras licitaciones y forma parte de una estrategia integral de modernización de la institución pediátrica más importante del país.

Uno de los ejes principales del plan es la renovación total del parque de camas: serán adquiridas 310 unidades nuevas, que reemplazarán a las que están en servicio desde hace más de treinta años. Se trata de camas con tecnología actualizada, mayor comodidad y estándares internacionales para cuidados hospitalarios complejos.

Transformación con equipamiento de última generación

El proyecto también contempla la incorporación de equipamiento de última generación para poner en funcionamiento, desde cero, siete quirófanos completamente renovados.

A esto se suma la remodelación integral de habitaciones, baños y áreas de descanso destinadas al personal médico de guardia, un sector clave para el funcionamiento cotidiano del hospital.

Entre las obras más relevantes se destaca la construcción de una nueva área de internación, que sumará 32 camas y contará con un sector de corta estancia para pacientes oncológicos, un espacio para estudios de sueño y una zona especializada para la preparación segura de medicamentos.

Mayor privacidad y confort

Otra área de internación será modernizada para brindar mayor privacidad y confort, con baños más amplios y mejores condiciones para las familias.

El plan incluye además la ampliación de las salas de enfermería en siete sectores, una medida que permitirá optimizar los procesos asistenciales y mejorar la seguridad del sistema de atención.

Con estas obras, el Garrahan busca dar respuesta al aumento de la demanda y sostener su rol como referente nacional e internacional en salud pediátrica. La modernización apunta tanto a la mejora de la infraestructura como a la actualización tecnológica, en un contexto en el que el hospital atiende miles de consultas, intervenciones y tratamientos de alta complejidad cada año.