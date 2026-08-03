Milei calificó a Villarruel como "opositora" y profundizó la interna oficialista

Frente a esas declaraciones, Milei defendió su postura y aseguró que "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".

Durante la entrevista, el Presidente también apuntó contra Villarruel por sus encuentros con los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, ambos referentes de la oposición, además de su visita a la expresidenta Isabel Perón en Madrid.

"Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón", expresó Milei, quien también vinculó a la exmandataria con la crisis económica del denominado Rodrigazo.

El mandatario cerró sus declaraciones reafirmando su postura frente a las críticas. "Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago."