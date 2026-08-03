Milei calificó a Villarruel como "opositora" y profundizó la interna oficialista

El Presidente respondió a las críticas de la vicepresidenta, cuestionó sus reuniones con dirigentes opositores y aseguró que sus declaraciones replican argumentos del kirchnerismo.
La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar expuesta este lunes, luego de que el mandatario la calificara como una "opositora del Gobierno" y relativizara su peso político al afirmar que su figura es "intrascendente". Las declaraciones llegaron como respuesta a los cuestionamientos que había realizado la titular del Senado sobre el comportamiento del jefe de Estado en redes sociales.
Milei, en declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que Villarruel "parece replicar argumentos kirchneristas" y vinculó algunos de sus recientes posteos sobre la cuestión Malvinas con un supuesto impacto en la relación con el Reino Unido.
"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas y generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", afirmó el Presidente.
El nuevo enfrentamiento se produjo luego de que la vicepresidenta manifestara que le preocupa que el Presidente "replique insensateces e inventos" y expresara una "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".
Frente a esas declaraciones, Milei defendió su postura y aseguró que "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".
Durante la entrevista, el Presidente también apuntó contra Villarruel por sus encuentros con los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, ambos referentes de la oposición, además de su visita a la expresidenta Isabel Perón en Madrid.
"Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón", expresó Milei, quien también vinculó a la exmandataria con la crisis económica del denominado Rodrigazo.
El mandatario cerró sus declaraciones reafirmando su postura frente a las críticas. "Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago."
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