El Peronismo rechazó la reforma de la Ley de Tierras y llamó a movilizarse contra el Gobierno

Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en el Senado, José Mayans, cuestionó el tratamiento parlamentario de la iniciativa y aseguró que presenta un "vicio de nulidad" desde el inicio. El senador formoseño afirmó que "acá desde el principio hay vicio de nulidad en el tratamiento porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no estuvo bien conformada. Lo advertimos el primer día".

Mayans también criticó que el oficialismo continúe introduciendo modificaciones al proyecto antes de su llegada al recinto y remarcó que "no recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos", en referencia a las sucesivas modificaciones del texto antes de ser debatido en el Senado.

En la misma línea, el secretario de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, sostuvo que la reforma responde a intereses de grandes inversores extranjeros y aseguró que beneficia a "los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei".