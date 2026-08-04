El Peronismo rechazó la reforma de la Ley de Tierras y llamó a movilizarse contra el Gobierno

El PJ cuestionó el proyecto que busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras en manos extranjeras y convocó a marchar el jueves frente al Congreso.
El Partido Justicialista rechazó este lunes la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno y convocó a una movilización para el próximo jueves frente al Congreso, cuando el Senado debatirá el proyecto. Desde el principal espacio opositor advirtieron que la iniciativa favorecerá la extranjerización de tierras y afectará la soberanía nacional.
Durante una reunión en la sede del PJ nacional, dirigentes del espacio cuestionaron la propuesta oficial, que busca elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. Según explicaron, con la legislación vigente la superficie habilitada para propietarios extranjeros equivale aproximadamente al territorio de la provincia de Santa Fe, mientras que con la modificación impulsada por el oficialismo se ampliaría hasta una extensión similar a la de la provincia de Buenos Aires.
Además, desde el peronismo sostuvieron que la reforma beneficiará a grandes corporaciones internacionales, al Fondo Monetario Internacional y a empresarios del sector tecnológico, por lo que intensificaron las negociaciones con senadores indecisos para intentar bloquear la aprobación del proyecto.
Al término del encuentro, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, pidió sostener la presión política y social y llamó a participar de la movilización prevista para el jueves. En ese sentido, sostuvo que "debemos sostener la movilización, hablar con cada argentino haciéndole ver la importancia de ir en contra de esta ley y es muy importante que los distintos sectores del PJ podamos confluir a la movilización".
Por su parte, el jefe del interbloque justicialista en el Senado, José Mayans, cuestionó el tratamiento parlamentario de la iniciativa y aseguró que presenta un "vicio de nulidad" desde el inicio. El senador formoseño afirmó que "acá desde el principio hay vicio de nulidad en el tratamiento porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no estuvo bien conformada. Lo advertimos el primer día".
Mayans también criticó que el oficialismo continúe introduciendo modificaciones al proyecto antes de su llegada al recinto y remarcó que "no recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos", en referencia a las sucesivas modificaciones del texto antes de ser debatido en el Senado.
En la misma línea, el secretario de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, sostuvo que la reforma responde a intereses de grandes inversores extranjeros y aseguró que beneficia a "los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei".
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