Lilia Lemoine podría conducir la comisión de Juicio Político

La comisión quedó en un limbo administrativo, sin resolución: mientras Menem impulsaba a Bertie Benegas Lynch para el cargo, Pagano insistía cen que ella había sido ungida legítimamente y acusó al riojano de boicotear y violar el reglamento.

Su perseverancia le costó su permanencia en La Libertad Avanza, donde la convivencia se volvió insostenible, especialmente por la relación rota con Menem.

Antes de romper con La Libertad Avanza, proceso que se postergó varios meses, Pagano ya se había convertido en el blanco predilecto de su archi enemiga interna, Lilia Lemoine, con quien protagonizó cruces despiadados en redes sociales y también en el recinto de la Cámara de Diputados.

La elección de la libertaria para presidir Juicio Político, en consecuencia, cobra un sentido adicional y le agrega morbo a la historia, ya que viene a ocupar el rol que Pagano reclamó para sí misma durante casi dos años.

Durante todo ese tiempo, a causa de la vacancia de autoridades en Juicio Político, la comisión estuvo congelada y esa situación le sirvió al oficialismo para prevenir eventuales daños, ya que dejó a la oposición sin el único vehículo disponible para iniciar el jury de enjuiciamiento a Milei en el Congreso.

Ahora, con el oficialismo pisando más fuerte en los dos cuerpos del Congreso y la conducción de la comisión a cargo de una incondicional, se reducen al mínimo los riesgos.