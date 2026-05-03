Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel y la llamó "domadora de bombillas"

En ese marco, Lemoine fue más allá y vinculó a la vicepresidenta con sectores del peronismo. “Va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas”, lanzó, en referencia al dirigente Guillermo Moreno. La frase buscó marcar una distancia ideológica tajante y cuestionar su proyección política.

El episodio profundiza la fractura entre distintos sectores de La Libertad Avanza en torno a la figura de Villarruel y su autonomía dentro del Gobierno. La disputa interna suma presión al oficialismo, que enfrenta diferencias estratégicas mientras intenta sostener cohesión en un escenario político cada vez más complejo.