Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel y la llamó "domadora de bombillas"

La diputada apuntó contra la vicepresidenta, cuestionó su lealtad y sugirió un giro político con alianzas inesperadas dentro del escenario electoral.
La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un nuevo episodio de la interna en La Libertad Avanza al lanzar duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. A través de redes sociales, la legisladora la calificó como “domadora de bombillas” y la acusó de tener intenciones de desestabilizar a sus propios aliados políticos.
El ataque se produjo luego de que Lemoine reaccionara a una publicación que analizaba un eventual acercamiento entre Villarruel y el expresidente Mauricio Macri. En ese contexto, la diputada advirtió: “Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio”. La frase dejó en evidencia la desconfianza interna sobre el rol político de la vicepresidenta.
La legisladora, cercana al presidente Javier Milei, profundizó sus cuestionamientos al sugerir que Villarruel podría alejarse del espacio libertario. En tono irónico, planteó que su futuro político la llevaría a sellar acuerdos por fuera del oficialismo, en una señal de ruptura con la conducción actual.
En ese marco, Lemoine fue más allá y vinculó a la vicepresidenta con sectores del peronismo. “Va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas”, lanzó, en referencia al dirigente Guillermo Moreno. La frase buscó marcar una distancia ideológica tajante y cuestionar su proyección política.
El episodio profundiza la fractura entre distintos sectores de La Libertad Avanza en torno a la figura de Villarruel y su autonomía dentro del Gobierno. La disputa interna suma presión al oficialismo, que enfrenta diferencias estratégicas mientras intenta sostener cohesión en un escenario político cada vez más complejo.
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