La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar en la provincia de Buenos Aires con una agenda de desregulación y reducción de la presión tributaria que tiene entre sus principales objetivos limitar el cobro de tasas municipales sin una contraprestación efectiva. En ese marco, el diputado provincial Pablo Morillo presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para redefinir las condiciones bajo las cuales los municipios pueden exigir esos tributos y establecer mayores mecanismos de control.
La iniciativa del legislador por la Segunda Sección electoral apunta a que cada tasa municipal esté vinculada con un servicio concreto, efectivo e individualizado. De esta manera, el espacio libertario pretende evitar que las intendencias cobren conceptos que, según cuestiona, no se corresponden con prestaciones reales.
“Se le está metiendo la mano en el bolsillo de la gente”, sostuvo Morillo, quien puso como ejemplo el cobro de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) en barrios privados donde, aseguró, esos servicios no se prestan. También cuestionó las tasas que algunas comunas aplican sobre la carga de combustibles.
El proyecto toma como respaldo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en septiembre, estableció que una tasa solo puede exigirse cuando existe una prestación municipal concreta, efectiva e individualizada.
En ese sentido, la propuesta incorpora el artículo 226 bis, que faculta al Tribunal de Cuentas a verificar el cumplimiento de esos requisitos y aplicar sanciones a los funcionarios que autoricen tributos considerados irregulares.
Además, obliga a los municipios a publicar en sus páginas web información gratuita y accesible sobre las tasas vigentes, sus fundamentos y los parámetros utilizados para calcular los montos que deben pagar los contribuyentes.
Otro de los puntos centrales establece que cualquier ordenanza que cree o modifique una tasa deberá incluir una memoria técnica. Ese documento tendrá que identificar el servicio correspondiente y acreditar una relación proporcional entre su costo real y el importe exigido a los vecinos.
Morillo aclaró que la iniciativa no busca desfinanciar a las administraciones locales, sino evitar cobros injustificados y futuros litigios judiciales que podrían terminar afectando las cuentas públicas.
Según advirtió, las eventuales pérdidas derivadas de esos conflictos terminarán siendo financiadas por los propios contribuyentes.
“También pedimos administraciones responsables. En estos años hubo municipios que gastan fortunas en pautas o shows. Cuestiones que no son prioritarias”, cuestionó el diputado libertario.
La propuesta forma parte de la estrategia de LLA para trasladar al territorio bonaerense las políticas de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.
El legislador también vinculó la presión tributaria municipal con las dificultades para atraer inversiones y desarrollar actividades económicas. A su entender, una reducción de las tasas permitiría liberar recursos para el consumo y la producción.
Con ese argumento, el espacio libertario busca instalar en la Legislatura bonaerense un debate sobre los límites de la autonomía tributaria municipal y la necesidad de garantizar que los vecinos paguen únicamente por servicios efectivamente prestados.
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