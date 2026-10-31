En ese sentido, la propuesta incorpora el artículo 226 bis, que faculta al Tribunal de Cuentas a verificar el cumplimiento de esos requisitos y aplicar sanciones a los funcionarios que autoricen tributos considerados irregulares.

Además, obliga a los municipios a publicar en sus páginas web información gratuita y accesible sobre las tasas vigentes, sus fundamentos y los parámetros utilizados para calcular los montos que deben pagar los contribuyentes.

Otro de los puntos centrales establece que cualquier ordenanza que cree o modifique una tasa deberá incluir una memoria técnica. Ese documento tendrá que identificar el servicio correspondiente y acreditar una relación proporcional entre su costo real y el importe exigido a los vecinos.

Críticas a los gastos municipales

Morillo aclaró que la iniciativa no busca desfinanciar a las administraciones locales, sino evitar cobros injustificados y futuros litigios judiciales que podrían terminar afectando las cuentas públicas.

Según advirtió, las eventuales pérdidas derivadas de esos conflictos terminarán siendo financiadas por los propios contribuyentes.

“También pedimos administraciones responsables. En estos años hubo municipios que gastan fortunas en pautas o shows. Cuestiones que no son prioritarias”, cuestionó el diputado libertario.

La propuesta forma parte de la estrategia de LLA para trasladar al territorio bonaerense las políticas de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.

El legislador también vinculó la presión tributaria municipal con las dificultades para atraer inversiones y desarrollar actividades económicas. A su entender, una reducción de las tasas permitiría liberar recursos para el consumo y la producción.

Con ese argumento, el espacio libertario busca instalar en la Legislatura bonaerense un debate sobre los límites de la autonomía tributaria municipal y la necesidad de garantizar que los vecinos paguen únicamente por servicios efectivamente prestados.