Antes de la visita de León XIV, Milei inaugura un templo evangélico en Neuquén

El nuevo espacio reemplazará al histórico templo de la calle Roca 445, donde la comunidad realizó sus últimos encuentros a comienzos de octubre. La inauguración se extenderá durante el fin de semana y reunirá a referentes religiosos y dirigentes políticos. También fueron invitados el gobernador Rolando Figueroa y autoridades locales.

La participación de Milei se suma a otros encuentros que el Presidente mantuvo con representantes de comunidades evangélicas desde el inicio de su gestión. En julio de 2025 asistió a la inauguración del templo Portal del Cielo, en Resistencia, Chaco, acompañado por Karina Milei y el gobernador Leandro Zdero. Meses después recibió en la Quinta de Olivos a Hugo Márquez y a otros referentes religiosos, además de mantener reuniones con dirigentes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

El vínculo institucional entre el Gobierno y ACIERA comenzó en febrero de 2024, cuando el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, firmó un convenio de asistencia alimentaria por 177,5 millones de pesos. El acuerdo contemplaba la compra de módulos de alimentos para asistir a 36.150 personas a través de 723 puntos de entrega de la organización.

La presencia presidencial en Neuquén también se produce en medio de las diferencias entre Karina Milei y Patricia Bullrich por la distribución de espacios de poder dentro de La Libertad Avanza en el Senado. Uno de los principales conflictos giró alrededor de la presidencia de la Comisión de Acuerdos, encargada de intervenir en el tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales y otros funcionarios que requieren aprobación parlamentaria.

Tras la muerte del senador Juan Carlos Pagotto, quien estaba al frente de esa comisión, Karina Milei impulsó a Nadia Márquez para ocupar el cargo. Sin embargo, la propuesta encontró resistencias del sector de Bullrich y no logró avanzar. De manera transitoria, la conducción quedó en manos del radical Maximiliano Abad, mientras continúan las negociaciones por la integración y las futuras autoridades del organismo.

En paralelo, Márquez comenzó a aparecer entre los nombres del oficialismo para competir por la gobernación neuquina en 2027. La posibilidad de una candidatura se inscribe en la intención de La Libertad Avanza de construir una alternativa propia frente a Rolando Figueroa, con quien Milei mantiene un vínculo institucional.