Peligra el inicio de clases: CTERA convocó a un paro nacional docente

Asimismo, los sindicatos educativos de la CGT, liderados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “el inicio de clases está en peligro y el conflicto se intensificará si el Gobierno no convoca a paritarias”. No sólo eso: también subrayaron "la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública".

CTERA se suma al paro con una movilización. Junto con el paro, CTERA llevará adelante movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

El paro docente convocado por CTERA

La decisión de la medida de fuerza por parte de este gremio se tomó en un congreso extraordinario encabezado por Sonia Alesso. Allí, junto con el reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

En el congreso se reafirmó el rechazo a cualquier "reforma laboral regresiva y a proyectos que promuevan la mercantilización de la educación". También se demandaron "condiciones laborales dignas, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para la enseñanza y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes".

Los dirigentes de CTERA manifestaron su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa promovido por el gobierno de Javier Milei, y decidieron llevar a cabo acciones durante marzo para “informar y aclarar a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y sus implicancias para la educación pública”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cteracta/status/2024873260253323321&partner=&hide_thread=false El Congreso Nacional de CTERA definió un#ParoNacionalDocente para el 2 de marzo, en rechazo a las políticas de ajuste y por la defensa de la Escuela Pública.



Exigimos Paritaria Nacional, Aumento Salarial, FONID Ya y más Presupuesto Educativo.



https://t.co/8tCjUBkAIF pic.twitter.com/5lrgZzl2xr — CTERA (@cteracta) February 20, 2026

Por su parte, UDA y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que, si no se realiza una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría agudizarse, lo que afectaría el normal desarrollo del ciclo lectivo. Ambos sindicatos subrayaron la grave crisis presupuestaria que vive el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas, y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

La UDA y la CEA señalaron que se eliminó la normativa que aseguraba la inversión en el sistema educativo y el presupuesto para la educación técnico-profesional, lo cual “impacta negativamente en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de estudiantes”.

Por ello, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritarias, ya que es una herramienta de paz y diálogo para resolver conflictos”, y reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”. Y en respuesta a un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, los gremios de la CGT anticiparon su rechazo: “Nos oponemos al proyecto de Libertad Educativa, que pondría en crisis el sistema educativo argentino”.