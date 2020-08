Los macristas vienen marchando

Las ideas son apreciadas en todo el mundo. Una idea es el punto de partida de una gran empresa, de un gran negocio, de una brillante obra de arte, y hasta de un partido político. Pero en este último ejemplo puede ser grave tener solo una idea y ninguna más. Y este pareciera ser el caso del PRO -el partido con nombre de pasta dental- que así como durante su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aferró al Metrobús, hoy, desde la oposición, ha tomado el camino de las marchas (sin autor de la convocatoria) con el discurso emocionado de Luis "Beto" Brandoni que, en la caravana del 17A hasta se animó a crear un "corralito" (como los que hizo su correligionario Fernando de la Rúa, pero, en este caso sin nada adentro) con "flota-flota" (flotadores cilíndricos de poliuretano) para mantener la distancia social entre correligionarios, porque del pueblo hace rato que se alejó.

Metrobus, "lawfare" y endeudamiento

Pensándolo bien no es justo calificar de falto de imaginación al macrismo solo por su gestión porteña, porque también gobernó -es una manera de decir- la Nación. Aquí sí que se jugaron. Tuvieron tres ideas: extender el Metrobus, acusar de corruptos a los opositores y tomar deuda como si fueran donaciones.

Con el Metrobus llegaron hasta el Gran Buenos Aires, donde inauguraron cada carril como si se tratara de una nueva Yacyretá. Tuvieron la intención de llevar la iniciativa a todo el país, pero ¿se imagina un Metrobús en Añatuya (Santiago del Estero)?. Seguramente usted no, pero Guillermo Dietrich, el ministro de Infraestructura de Macri, sí lo imaginó, pero no pudo concretarlo.

Metrobus.jpg

Otra gran idea, sumamente original, fue acusar de corruptos a todos los opositores, especialmente si eran peronistas, y denunciarlos ante los medios y la justicia. Eso que llaman lawfare. Es más, la idea motriz de esta iniciativa del PRO era (y es) convertir a las palabras peronista y corrupto en sinónimos. Porque es sabido que los peronistas "roban", mientras que los macristas cometen "desprolijidades". Que los peronistas "andan de joda y con prostitutas", mientras los macristas tienen "deslices personales". Y hablando de este tema ya llegará el momento que desde esta columna de humor se aborde el tema "Mauri y los 5 grandes del buen humor (presidencial). Del paddle en Olivos a las reuniones privadas sin Juliana".

Por eso, cuando los muchachos y las chicas del PRO querían desprestigiar a alguien, lo acusaban de "peroncho". Y al primero que pusieron en la lista de "peronchos" fue al Papa Francisco por haber osado no sonreír y no festejar los malos chistes de Mauricio (Macri) durante las dos visitas que le realizara en El Vaticano. Sin ánimo de oficiar de vocero del Papa o vaticanista, quizás la falta de sonrisa del Santo Padre haya sido fruto del profundo embole que le debe haber causado el discurso aburrido de Mauri, cuyo poco vuelo intelectual es conocido por su entorno y por quien lo haya tratado más de cinco minutos. Y debe aclararse que ser poco inteligente, no significa ser tonto.

El lawfare es como la leyenda de la guillotina

La malo de "lawfare" es que funciona como la la leyenda de la guillotina: termina matando a su promotor. Resulta que durante la convulsionada época de la Revolución Francesa (siglo XVII) los republicanos se la pasaban matando a los monárquicos (o casi). Y a un diputado de la Asamblea Nacional que, además era cirujano, llamado Joseph Ignace Guillotin, se le ocurrió usar ese aparato corta cabezas para que las ejecuciones fueran menos dolorosas y rápidas para todos que el uso de la horca. De allí que a la cuchilla montada sobre dos rieles se la llamara guillotina, en una raro homenaje a su promotor (no fue su creador porque aparatos similares se usaban por toda Europa aún antes del 1700). La leyenda sostiene que el cirujano Guillotine murió en la guillotina. Pero no es cierto, falleció en su casa afectado de carbunclo.

El lawfare es una excelente arma de ataque, claro que cuando quien la usa forma parte del oficialismo. Y como es sabido, el macrismo dejó el poder a fines de 2019 y no sólo se reactivaron algunas de las más de 100 causas judiciales que el ex presidente tenía durante su mandato, sino que se han presentado nuevas. Incluso hasta algunos miembros de su familia están en trámite de formular reclamos a Mauri ante los tribunales.

Pero volviendo a la guillotina no crea que el civilizado pueblo francés dejó de usarla en en el siglo XVIII o XIX. No, el último ejecutado por ese método fue Hamida Djandoubi, un inmigrante tunecino que mató a su ex novia. Le cortaron la cabeza el 10 de septiembre de 1977 (si hubieran esperado un poco la usaban para celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa). Y en 1981, el presidente François Mitterand abolió la pena de muerte (con razón Mauricio elogia el clima de libertad que se vive en ese país, donde pasó una parte de la reciente cuarentena).

¡Que no decaiga! Sigamos marchando

El 17A pasará a la historia del macrismo como un hito de la militancia blanca. Metrobús exitoso (2011-2019). Lawfare casi exitoso entre (2015-2019). Y "marchas blancas" (segundo semestre de 2020).

Hay que reconocer que la marcha del pasado día del Libertador fue un éxito. Hasta lograron tener un "Auto Oficial Cacerolero", un Audi Q5 en el que una señora rubia y paqueta exhibía la mitad de su cuerpo gracias a la apertura techo corredizo de la SUV enarbolando una bandera argentina y reclamando libertad (probablemente para dejar de pagar los más de 300 mil pesos que adeudaba de patentes su móvil alemán).

Audi q 5 marcha.jpg

También tuvieron un líder cultural extraordinario y actualizado. Un verdadero generador de innovaciones: Luis "Beto" Brandoni. Hay que reconocer que el 17 de agosto, se superó. Con la sola convocatoria a la marcha a través de las redes, al borde del llanto, hubiese bastado. Pero el Beto se la jugó. Haciendo alarde de una creatividad extraordinaria armó un corralito con varios "flota-flota" para marchar manteniendo el aislamiento social obligatorio. Se nota que se trata de un hombre forjado en las luchas contra la dictadura. ¡Qué imaginación! Un exponente singular de la cultura macrista.

Beto Brandoni, una de las figuras convocantes, estuvo con Hernán Lombardi. Beto Brandoni, una de las figuras convocantes, estuvo con Hernán Lombardi.

Aportes para el diseño del escudo del PRO

¿Y si el actor se anima y diseña el escudo del PRO?. No ponga ni hoz, ni martillo. Tampoco espigas de trigo. Ni martillo y pluma, como los usados por la UCR. Pero podría arrancar con un marco de "flota-flota" amarillos, rampantes, épicos. Y use los 4 anillos de Audi. En algún lado encajarán (cuidado donde los pone). Seguro que usted puede . ¡Fuerza Beto! Deje una huella en la lucha por la libertad de los pueblos de Recoleta y Nordelta.

Ahora, todos al Congreso (Ojo: hay que ir, no vale poner una foto como Esteban Bullrich)

Como en el partido con nombre de dentífrico las ideas no abundan, cuando se tropiezan con una la exprimen al máximo. Por eso, ya están convocando a concentrarse en los alrededores del Parlamento Nacional a través de las redes sociales bajo el hastag #26ATodosAlCongreso. Precisamente en esa fecha se debatirá la Ley de Reforma Judicial que tanto irrita al macrismo y sus seguidores.

Lo primero que deberían hacer los macristas es asegurar que vayan todos sus senadores y que no se rajen como Esteban Bulllrich (que en la sesión plenaria de comisiones para tratar el proyecto de ley de reforma judicial, que se hizo por Zoom, dejó la foto en la pantalla y se fue).

Y en segundo lugar, lleven al recinto argumentos sólidos para rebatir al oficialismo. Pueden recurrir a asesores como Daniel "El Tano" Angelici o a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, juristas sólidos, de una gran reputación, que explicarán cómo Macri manejaba su relación con el Poder Judicial de un modo "respetuoso de la independencia de poderes". Y si esos abogados no estuviesen disponibles, pueden llevar a los "expertos" de la AFI de Macri (no se dan los nombres para no violar la Ley de Secreto de Estado). Esos sí que saben cómo tratar a los jueces.

Una vez que resuelvan los dos puntos mencionados, los organizadores anónimos de la marcha deberían ver el modo de hacer volver de Europa a Mauricio Macri. Que pare de mandar a tuitear a Iván Paulovsky (su secretario personal de medios) y haga caso al clamor de las masas macristas que requieren un liderazgo presencial.

Y lo más importante: tomen clases de marketing patriótico. No se puede convocar por la Libertad, las instituciones de la República y por una Justicia independiente, y pedir que "Cristina vaya presa" y que "los jueces pongan presos a los corruptos (obviamente, todos peronistas)". Así no funciona. Es la justicia la que debe actuar sin presiones de nadie (gorilas o peronchos). Y si insisten en pedir la aceleración de causas por corrupción agreguen a las que involucran a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Guillermo Dietrich, Marcos Peña, Juan Aranguren.....

Cristina por encima de sus detractores

Mientras las "masas blancas" y macristas pedían su encarcelamiento, la vicepresidenta volvió a madrugarlos: por su cuenta de Twitter y en el Día del Libertador San Martín, llamó a seguir el ejemplo del Padre de la Patria y convocó a la unidad nacional como la mejor manera de seguir su ejemplo. Y lo hizo con un video en el que se veía al glorioso Ejército de Granaderos. Una vez más, los dejó a todos en falsa escuadra. Por eso, no la voten, pero aprendan de ella. Porque si siguen así, muchos de los que hoy la insultan terminarán adhiriendo al Frente de Todos para poder mantener sus territorios. Ya hay varios intendentes de Juntos por el Cambio que están acercándose a Axel Kicillof, sobre todo alguno con municipios muy cercanos a la capital federal. El tránsito de profesor de historia a barón del conurbano, no es fácil. Y cambiar de bote en medio del río, tampoco.

¿Qué vacuna recomendará Macri?

Mientras el Gobierno ya optó por apoyar la fabricación de la vacuna de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, pero dejó abierta la posibilidad de comprar las versiones rusas (Sputnik 5) y china, y cualquiera que sea ventajosa para el país, Mauricio Macri guarda un silencio inexplicable. Desde su cuenta de Twiter (operada por su secretario) ya opinó sobre el acuerdo por la deuda con los bonistas y se sumó a la marcha desde Suiza. LLama la atención que el hombre que vivió vacunando a casi 50 millones de argentinos por 4 años se calle justo ahora y no opine sobre cual vacuna es la mejor. ¿O tendrá miedo que lo vacunen?